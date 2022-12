Tuiran uimalan laituri suljettiin Oulujoen jäätilanteen takia. Kuva: Leinonen Jukka

Tuiran uimalan laituri on suljettu toistaiseksi, Oulun kaupunki kertoo tiedotteessaan. Sulkutoimenpiteiden syynä ovat jääolosuhteet.

Kaupungin mukaan Oulujoen jäätilanne on muuttunut nopeasti. Laituri suljettiin varotoimenpiteenä. Laiturin portaat on poistettu ja laiturin eteen on asetettu puomi.

Pumput pidetään päällä, mutta jään muodostuminen uimarannan alueelle on siitä huolimatta voimakasta. Kaupunki ei suosittele talviuintia ennen kuin tilanne on rauhoittunut.