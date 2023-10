Oulu

Asunnottomien yö järjestettiin myös vuonna 2022 Oulun rotuaarilla. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Tuiran seurakunta tarjoaa Asunnottomien yönä tiistaina 17. lokakuuta mahdollisuuden peseytymiseen, ruokailuun ja yösijaan niitä tarvitseville, seurakunta tiedottaa.

Tuiran kirkon pihalla on lämpimänä saunavaunu kello 17–21. Samaan aikaa hius- ja kaudenhoitoalan opiskelija leikkaa hiuksia veloituksetta kirkon tiloissa.

Yhteinen päivällinen tarjotaan seurakuntasalissa kello 18, ja kello 19 käynnistyy seurakunnan työntekijöiden vetämä musiikkihetki. Iltahartaus ja iltapala ovat vuorostaan kello 21.

Tuiran kirkosta löytyy myös yösija. Kirkkosaliin tuodaan nukkumista varten patjoja ja peittoja. Paikalla on koko illan ajan Tuiran seurakunnan työntekijöitä keskusteluapua varten.

Tämän lisäksi Oulun seurakuntien ja Diakonissalaitoksen ylläpitämällä D-asemalla osoitteessa Valtatie 57 on tarjolla käsien hemmotteluhoitoja kello 14–17.

Asunnottomien yön päätapahtuma on Rotuaarilla kello 14–19, jolloin paikalla on livemusiikkia, puheita ja makkaratarjoilu. Oulun seurakunnilta on paikalla kaksi diakoniatyöntekijää kohtaamassa ihmisiä.

Teemana on tänä vuonna ”Kenelle kaupunki kuuluu?”. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, kenellä on oikeus näkyä kaupunkikuvassa ja että onko julkinen tilamme yhdenvertainen sekä kaikkien saavutettavissa.

Asunnottomien yön järjestämiseen osallistuu Oulussa lukuisia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.