Oulun Tuiran seurakunta on aloittanut hankkeen, jonka tarkoitus on helpottaa alueella asuvien vanhusten yksinäisyyttä.

Hankkeen on tehnyt mahdolliseksi seurakuntaan kuuluneen ihmisen tekemä testamenttilahjoitus, seurakunta kertoi tiedotteessaan tiistaina.

Ensi toukokuuhun asti jatkuvassa hankkeessa kehitetään myös yhteistyötä Oulun kaupungin ja ikäihmisten parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Tuiran seurakunta kattaa Tuiran, Puolivälinkankaan, Koskelan, Pateniemen ja Kaijonharjun suuralueet. Näillä alueilla asui vuoden 2019 lopussa 9 479 yli 65-vuotiasta.

Tuiran seurakunta viittaa vuoden 2016 Oulun kaupungin ikääntyvien hyvinvointikyselyyn, jonka mukaan viidesosa oululaisista ikääntyvistä kokee itsensä yksinäiseksi.

– Viime keväänä toteutettu Oulun kaupungin, järjestöjen ja seurakuntien soittokampanja yli 70-vuotiaille vahvistaa sen, että liian moni ikäihminen kärsii yksinäisyydestä kaupungissamme. Koronapandemia on rajoittanut entisestään yksin elävien kontakteja muihin ihmisiin. Haasteena on, että usein he, jotka eniten tarvitsisivat kohtaamista ovat vaikeimpia löytää, kertoo projektipäällikkö Sirpa Vähäaho-Kuusisto Tuiran seurakunnasta tiedotteessa.

Ikäihmisten palveluntarpeen arvioidaan kasvavan merkittävästi.

Seurakunta viittaa Tilastokeskuksen arvioon, jonka mukaan yli 65-vuotiaita oli vuonna 2019 Oulussa 33 286, ja väestöennusteen mukaan vuonna 2025 heitä on 40 084 henkeä.

Vuonna 2030 Oulussa asuu jo 45 189 yli 65-vuotiasta.