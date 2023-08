Tuiraan rakennettavan yleisen saunan toteutuminen on vienyt pitkään, mutta hanke on etenemässä hitaasti mutta varmasti. Alueen kaavoitus on ollut jonkin aikaa pysähdyksissä rantaan tulevan laiturin takia. Syksyn aikana asian pitäisi järjestyä.

– Laiturin suunnittelu on paraikaa menossa kaavatyössä. Paraikaa hiotaan ratkaisua, minkä takia kaavaluonnosta ei ole vielä viety yhdyskuntalautakuntaan. Laiturin tulee olla liikuntapalveluiden kannalta hyväksyttävä, jäidenkestävä ja turvallinen. Muilta osin palikat alkaisivat kaavassa jo olla kohdillaan, sanoo kaupungin kaavoitusarkkitehti Esko Härkönen.