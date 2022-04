Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Oulun seurakunnat avaavat Tuiraan kansalaistoiminnan keskuksen. D-asemaksi nimetty keskus on katutason kynnyksetön kohtaamispaikka, joka torjuu yksinäisyyttä, tarjoaa vaikuttamisen ja toiminnan mahdollisuuksia sekä vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

D-aseman toiminta alkaa ennen kesää. Asema sijoittuu Tuiraan Merikoskenkadulle, mutta ei ole vain tuiralaisia varten. Liikenneyhteyksien solmukohdassa sen on tarkoitus palvella koko Oulua.

D-tunnus keskuksen nimessä edustaa diakonian lisäksi dialogia, diversiteettiä ja demokratiaa.

– D-asemat ovat kaikkien kaupunkilaisten diagnoosivapaita tiloja, joissa erilaiset ihmiset kohtaavat ja saavat kokemuksia pystyvyydestään, kertoo D-asemien toimintaa johtava tuottaja Saija Karjala Diakonissalaitokselta.

Käytännössä toiminta voi olla esimerkiksi yhteisöllistä ruuanlaittoa ja ruokailua, retkiä, hävikkiruokajakelua ja vapaata yhdessäoloa. D-asemilla myös valmennetaan ryhmiä yhteisöpedagogiikan keinoin, ja sinne jalkautuu muun muassa kaupungin ja seurakuntien työntekijöitä.

Oulun D-aseman kolmihenkisen työryhmän rekrytointi alkaa huhtikuun aikana.

"Tuirassa enemmän työttömyyttä ja yksin asuvia kuin muualla Oulussa"

Tuira on Oulun kaupunginosista väestörakenteeltaan monimuotoisin. Suomen Kotiseutuliitto nimesi vajaan kahden kilometrin päässä Oulun ydinkeskustasta sijaitsevan Tuiran vuonna 2019 vuoden kaupunginosaksi muun muassa sen eläväisyyden ja maantieteellisen risteyskohtasijainnin vuoksi.

– Tuira on erityinen ja asukkailleen rakas, ja täällä on paljon aktiivista toimintaa. Mutta diakoniatyön näkökulmasta aukeaa myös toinen todellisuus: Tuirassa on enemmän työttömyyttä ja yksin asuvia ihmisiä kuin muualla Oulussa, eikä esimerkiksi nykyisen diakoniatyön resurssit riitä tarttumaan riittävästi ihmisten yksinäisyyden, ulkopuolisuuden ja toimettomuuden kokemuksiin, sanoo Tuiran kirkkoherra Niilo Pesonen.