Oulu

Intiön kappelin krematorio on kovalla käytöllä. Kuva: Susanna Eksymä

Oulun krematorion vuodenvaihteen pitkät, jopa seitsemän viikon mittaiset tuhkausjonot on saatu purettua, kertoo Oulun seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi.

– Tällä hetkellä ollaan lähellä normaalia tilannetta, Vuontisjärvi sanoo.

Tuhkausjonoa aiheutti loppuvuodesta 2020 ja alkuvuodesta 2021 krematorion uunin huoltotarve, jonka vuoksi uunia ei voitu käyttää sen täydellä 6–7 vainajan vuorokausikapasiteetilla.

– Krematorion holviosa uusittiin helmikuussa. Kolmen viikon huoltotauon jälkeen aloimme purkaa jonoja työskentelemällä kahdessa vuorossa, Vuontisjärvi kertoo.

Hän sanoo aikajänteen kuolemasta uurnan luovutukseen olevan tällä hetkellä noin reilun kuukauden mittainen.

– Oulun seurakunnissa siunaustilaisuus saadaan sovittua karkeasti arvioiden noin parinkymmenen päivän päähän kuolemasta ja tuhkaus noin kymmenen päivän päähän siunaustilaisuudesta, Vuontisjärvi selventää.

1 100 tuhkausta

Tuomo Vuontisjärvi laskeskelee Intiön kappelin krematoriossa tuhkatun tänä vuonna jo noin 1 100 vainajaa. Arvio koko vuoden tuhkauksista on 1 600.

Näistä vainajista noin 40 prosenttia on oululaisia ja 60 prosenttia ulkopaikkakuntalaisia. Tuhkattavia tuodaan Intiöön Nuorgamista Raaheen väliseltä alueelta.

Ensi vuonna Rovaniemen seurakunnalle valmistuva krematorio tulee vähentämään Intiöstä tilapäisesti noin kolmisensataa tuhkausta vuodessa. Vuontisjärven mukaan vaje kuitenkin kuroutuu umpeen parissa vuodessa.

– Tuhkausten määrä kasvaa tasaisesti, eikä taittumista tälle kehitykselle ole näköpiirissä, Vuontisjärvi kertoo.

Viime vuonna Oulun seurakuntien hautausmailla ylitettiin uurnahautauksissa 50 prosentin rajapyykki.

– Tällä hetkellä hautauksista 52 prosenttia on meillä uurnahautauksia. Maaseudulla suositaan vielä enemmän perinteisiä arkkuhautauksia, kun taas kaupungissa uurnahautauksia on enemmän. Esimerkiksi Intiön hautausmaalla uurnahautausten osuus on 72 prosenttia, Vuontisjärvi kertoo.

Tarve toiselle uunille

Tuomo Vuontisjärvi sanoo Oulussa olevan selkeä tarve kahden uunin krematoriolle. Oulun krematorion laajennus on sisällytetty osaksi Intiön kappelin peruskorjauksen tarveselvitystä, josta keskusteltiin ja joka merkittiin tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa eilen tiistaina. Hanketyöryhmä aloittaa jatkovalmistelut loppusyksystä.

Tarveselvitys pitää sisällään myös vainajien kylmäsäilytystilojen lisäämisen noin 30 prosentilla.

– Juuri nyt tilanne Intiön kylmiössä on kohtalainen, mutta aika ajoin on ollut haasteita, kun säilytystila on loppunut kesken, Vuontisjärvi toteaa.