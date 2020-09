Joukko turvapaikanhakijoita istuu jalkakäytävällä Morian pakolaisleirin läheisyydessä palon jälkeen. Kuva: STRATIS BALASKAS

Suuri osa Kreikan Lesboksen saarella sijaitsevasta Morian pakolaisleiristä on tuhoutunut tulipalossa viime yönä.

Maahanmuuttoviraston virkamies Manos Logothetis sanoi kreikkalaiselle uutistoimistolle, että Moria on todennäköisesti täysin tuhoutunut. Loukkaantuneista tai kuolonuhreista ei toistaiseksi ole tietoa.

Aamulla suurin osa teltoista ja konteista oli muuttunut savuaviksi raunioiksi.

– Palo riehuu yhä ja leiri on evakuoitu. Kaikki nämä ihmiset ovat Mytiliniin johtavalla tiellä. Poliisi ei päästä heitä läpi. Ihmiset nukkuvat oikealla ja vasemmalla ja pelloilla, silminnäkijä Panagiiotis Deligiannis kertoi uutistoimisto Reutersille.

Toiset silminnäkijät kertoivat ihmisten lähteneen leiristä tavaroidensa kanssa. Myös TV-kuvissa näkyi romun seassa kulkevia ihmisiä, jotka etsivät tavaroitaan.

– Tilanne ei ollut hallinnassa, poliisi Argyris Syvris kertoi Open TV:lle.

Syvriksen mukaan poliisi joutui vapauttamaan leirin yhteen osaan vangitut 200 ihmistä, jotka odottivat karkotusta kotimaihinsa.

Kreikan ministerit on kutsuttu hätäkokoukseen keskiviikkoaamuksi.

Syttymissyy tuntematon

Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi yöhään tiistai-iltana. Paloa oli sammuttamassa ainakin 25 palomiestä, 10 paloautoa ja useita poliiseja. Palo levisi myös leirin ulkopuolelle.

Palokunnan mukaan leirin asukkaat yrittivät estää heitä sammuttamasta paloa.

Pakolaisleiri tuhoutui yöllisessä palossa lähes kokonaan.

Syttymissyy on toistaiseksi epäselvä, mutta alustavien tietojen mukaan leirillä syttyi useita tulipaloja eri paikoissa. Reutersin ja Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan palot syttyivät sen jälkeen, kun viranomaiset olivat yrittäneet eristää positiivisen koronavirusnäytteen antaneita, mutta nämä eivät olleet suostuneet eristäytymään perheidensä kanssa. Tietoja ei ole vahvistettu.

Asukkaita neljä kertaa kapasiteetin verran

Viime viikolla koko leiri asetettiin karanteeniin, kun viranomaiset vahvistivat, että yksi leirillä olevista turvapaikanhakijoista oli antanut positiivisen koronavirusnäytteen. Sittemmin tartuntojen määrä on noussut 35:een.

Useat avustusjärjestöt ovat varoittaneet, ettei eristäytyminen tai perushygieniasta huolehtiminen ole mahdollista leirillä olosuhteiden vuoksi.

Morian täpötäydellä leirillä asui yli 12 000 ihmistä, mikä on neljä kertaa sen virallisen kapasiteetin verran. Leiriä on usein kritisoitu huonoista olosuhteista, ja siellä on ennenkin syttynyt tulipaloja.

Turkin rannikolla oleva Lesboksen saari, jolla pakolaisleiri sijaitsee, oli etulinjassa, kun suuri joukko turvapaikanhakijoita saapui Eurooppaan vuosina 2015 ja 2016. Koronaviruspandemian vuoksi kaikki saarelle saapuvat turvapaikanhakijat on maaliskuun alusta lähtien asetettu karanteeniin pois leireiltä.