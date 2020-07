Yhdysvaltojen presidentistä on ilmestymässä jälleen uusi paljastuskirja. Tällä kertaa vuorossa on perhetaustan selvitys. Kuva: JIM LO SCALZO

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maailmankuva on tulosta laiminlyönnistä ja traumatisoinnista kotona, kertoo presidentin veljentytär Mary L. Trump paljastuskirjassaan Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (suom. Liikaa eikä koskaan tarpeeksi – kuinka perheeni loi maailman vaarallisimman miehen).

Kirjan julkaisu on yhä epävarmaa, mutta sen sisällöstä uutisoivat useat amerikkalaismediat, kuten kirjan kopion saaneet The Washington Post ja CNN.

Mary L. Trump kutsuu kirjassaan setäänsä "sosiopaatiksi" ja kirjoittaa, ettei voi enää vaieta, koska pitää häntä tuhoisana maalle.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Sarah Matthews kommentoi, että kirja on tehty vain taloudellisen edun tavoittelun vuoksi.

Isä muovasi pojan

Kirja perustuu Mary L. Trumpin muistoihin, muilta perheenjäseniltä saatuihin tietoihin ja virallisiin pankki- ja verotusdokumentteihin.

Hän kuvailee perheen historiaa traumojen ja musertavan patriarkan eli Trumpin isän Fred Trumpin riivaamaksi, jonka kaltoinkohtelu kohdistui erityisesti kirjailijan isään Freddyyn ja tämän kuusi vuotta nuorempaan veljeen Donaldiin.

Veljentyttären mukaan Trump on hallitsevan isänsä tuotos, joka pyrki lapsuudessaan välttämään isänsä paheksuntaa ja pilkkaa. Heikkouden osoittaminen ei tullut perheessä kuuloonkaan.

Kirjan mukaan Donald seurasi, miten isä kohteli Freddietä ja pyrki miellyttämään isää kaikin tavoin. Isä mahdollisti pojan käytöksen.

– Donald ymmärsi vähitellen, ettei ollut mitään, mitä hän olis voinut tehdä väärin. Siksi hän ei tehnyt enää mitään oikein. Hänestä tuli rohkeampi ja aggressiivisempi, koska ainoa isä oli ainoa ihminen, joka olisi voinut saattaa hänet vastuuseen teoistaan, muttei tehnyt sitä, Mary L. Trump kirjoittaa.

Ostiko Trump paikan yliopistosta?

Kirjan mukaan Trump maksoi jollekulle, jotta tämä teki yliopiston tasokokeen hänen puolestaan. Trump oli väitteen mukaan huolestunut, ettei olisi päässyt Pennsylvanian yliopistoon keskinkertaisten arvosanojensa takia.

– Donaldilla ei ollut koskaan rahasta puutetta ja hän maksoi kaverille hyvin, Mary L. Trump kirjoittaa.

Kliinisen psykologian tohtoriksi opiskellut Mary L. Trump vertaa setäänsä kolmevuotiaaseen.

– Hänen egonsa on niin särkyvä, että sitä pitää vahvistaa kaikin tavoin. Pohjimmiltaan hän tietää, ettei ole sitä mitä uskottelee olevansa, Mary L. Trump kirjoittaa.

Freddy kuoli alkoholismin takia vuonna 1981. Perheenjäsenet lupasivat tukea Marya ja tämän veljeä Fred III:a.

Kun Maryn isoisä Fred vanhempi kuoli, sisarukset eivät kuitenkaan saaneet summaa, joka olisi vastannut heidän isänsä perintöä. Asia vietiin oikeuteen, ja sisarukset sopivat salaiseksi jääneestä summasta Donald Trumpin ja tämän sisarusten kanssa.

Ehdokkuus oli aluksi vitsi

Mary L. Trump ei kommentoinut setänsä presidenttiehdokkuutta vuonna 2015. Hän sanoo, ettei aluksi suhtautunut vakavasti setänsä pyrkimykseen ja sanoi tätinsä, Trumpin siskon Maryanne Trum Barryn nimittäneen Trumpia "pelleksi" kuultuaan asiasta.

Kirjan mukaan Donald Trump ei ollut ensin itsekään vakavissaan.

Voiton jälkeen Mary L. Trump kuvaili tapahtumaa Twitterissä elämänsä kauheimmaksi yöksi, mutta julkaisut on poistettu.

Kirja on määrä julkaista 14. heinäkuuta, kaksi viikkoa alkuperäistä julkaisuajankohtaa aiemmin.

Kirjan julkaisusta on kuitenkin käyty useita oikeustaisteluja, ja tällä hetkellä julkaisu on epävarmaa.