Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jälleen aktivoinut Twitterissä. Kuva: Oliver Contreras / POOL

Koronaviruksen ravistellessa yhdysvaltalaista yhteiskuntaa perustuksiaan myöten presidentti Donald Trump yrittää epätoivoisesti kääntää suuren yleisön huomion hänen syyttelystään muualle. Viime päivien aikana Trump on lähettänyt Twitter-viestejä jatkuvalla syötöllä. Useasti niissä viljelty sana on: Obamagate.

Asiasta kertovat muun muassa Politico- ja Guardian-lehdet sekä CNN.

Esimerkiksi sunnuntaina presidentti joko tviittasi tai jakoi edelleen muiden tviittejä 126 kertaa, mikä on hänen toiseksi korkein lukemansa presidenttikauden aikana.

Twitter-viestien tulvaan on kaksi syytä. Ensiksikin maan oikeusministeriö suositteli viime viikolla, että Trumpin entistä turvallisuusneuvonantajaa Michael Flynniä vastaan nostetuista rikossyytteistä luovuttaisiin.

Flynn on aiemmin myöntänyt valehdelleensa FBI:lle Trumpin vaalikampanjan aikaisista yhteyksistään Venäjälle. Myöhemmin Flynn pyörsi kantansa ja nyt hän sanoo, että hän ei valehdellut.

Osavoitto presidentille

Trumpin ja hänen liittolaistensa mukaan edellinen presidentti Barack Obama oli käynnistänyt ajojahdin Flynniä vastaan. Oikeusministeriön viime viikkoinen viesti oli voitto Trumpille.

Trumpin liittolaiset kertovat "FBI:n salaliitosta" yrityksenä saada Flynn valehtelemaan ja edesauttamaan Trumpin kaatumista. Heidän väitteidensä mukaan salaliitosta sovittiin Valkoisessa talossa 5. tammikuuta 2017, jolloin läsnä olivat Obama, varapresidentti Joe Biden ja FBI:n johtaja James Comey.

Presidentti on hermostunut myös siitä, että Obama viime viikolla yksityisessä puhelussaan entisille hallintonsa työntekijöille arvosteli voimakkaasti Trumpin koronavirustoimia nimittäen niitä "kaoottiseksi katastrofiksi".

Nyt Trump tviittaa, että "Barack Hussain Obama on ensimmäinen ex-presidentti koskaan, joka puhuu seuraajaansa vastaan". Trump jatkoi: "Hän jäi kiinni, OBAMAGATE!".

Maanantaina Trump tviittasi: "OBAMAGATE saa Watergaten näyttämään pieneltä". Watergate oli vuosina 1972–1974 Yhdysvalloissa tapahtunut tietovuoto, poliittinen skandaali ja perustuslaillinen kriisi, joka johti presidentti Richard Nixonin eroon.

Obamaa vastaan hyökkääminen on tyypillistä taktiikkaa, jota Trump on käyttänyt ennenkin poliittisen uransa aikana. Trump on muun muassa väittänyt perusteettomasti, että Obama ei olisi Yhdysvaltain kansalainen. Hän on myös väittänyt, että Obama olisi salakuunnellut hänen puheluitaan.

Hän on myös väittänyt Obaman siirtäneen lentokonelasteittain rahaa Iraniin. Edelleen perusteettomasti Trump on väittänyt, että Obama olisi jättänyt seuraajalleen hätätilalääkkeiden ja muiden -tarvikkeiden tyhjät hyllyt.

Trumpin hallinto jatkoi tutkintaa

Uutistoimisto AP on selvittänyt, miten tutkinta Venäjän ja Trumpin kampanjan väitetyistä yhteyksistä alkoi. AP:n mukaan tutkinta aloitettiin jo Obaman kaudella, mutta sitä jatkoi Trumpin oma hallinto.

Tutkinnasta määräsi toukokuussa 2017 Trumpin apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein.

Trumpin liittolaiset ovat vedonneet hiljattain paljastuneeseen FBI:n asiakirjaan, joka liittyi Flynnin kuulusteluun. Käsin kirjoitetussa paperissa luki: "Mikä on tavoitteemme? Totuus/tunnustaminen tai saada hänet valehtelemaan, jotta saamme hänet syytteeseen tai erotetuksi?"

AP:n mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että agenttien päämääränä olisi ollut presidentin kaataminen.

Edeltäjänsä poliittisen perinnön turmelemisen lisäksi Trumpin tavoitteena näyttäisi olevan myös demokraattien tulevan presidenttiehdokkaan Bidenin kampittaminen.

Kiinnostaako kansalaisten hätä Trumpia?

Trumpin presidenttikaudet uhkaavat jäädä yhteen. Tähän syinä ovat jo yli 80 000 amerikkalaista surmannut koronaviruspandemia ja pandemian vuoksi julistettujen rajoitustoimien ajettua maan pahimpaan lamaan sitten 1930-luvun Suuren laman.

Presidentin keskittyminen tämän valtavan kriisin keskellä edeltäjänsä syyttelyyn saa asiantuntijoiden mukaan Trumpin näyttämään siltä, että häntä ei kiinnostaisi kansalaisten hätä.

– Mielestäni Trumpilla on täysi oikeus yrittää näyttää, että (Venäjä-tutkimuksella) yritettiin tuhota hänen kykynsä hallita, mikä oli harkitsematonta ja edesvastuutonta, sanoi Politicolle Andy McCarthy, joka on entinen liittovaltion apulaisoikeusasiamies New Yorkin osavaltion eteläiseltä alueelta.

– Kuten kaikkien muiden hänenkin on löydettävä oikea tie kulkea, ja voi olla että hän ei löydä sitä.