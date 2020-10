– Jos Trump saa vakavan taudin, siitä ei nopeasti parannuta, ja siinä tapauksessa hän on luultavasti jossain määrin poissa pelistä koko tämän loppukampanjan ajan, Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala. Kuva: CHRIS KLEPONIS / POOL

Presidentinvaaleihin valmistautuvassa Yhdysvalloissa päädyttiin varhain perjantaina Suomen aikaa uudenlaisen tilanteen eteen, kun presidentti Donald Trump kertoi saaneensa koronatartunnan.

Valkoisen talon kansliapäällikön Mark Meadowsin mukaan Trumpin oireet ovat lieviä. Hän uskoo presidentin toipuvan nopeasti.

– En aio kertoa tarkempia yksityiskohtia siitä, saako hän jotain hoitoa vai ei, Meadows sanoi perjantai-iltana Suomen aikaa.

Trumpin läheisellä neuvonantajalla Hope Hicksillä todettiin aiemmin tällä viikolla koronatartunta. Hicks matkusti Trumpin mukana vaaliväittelyyn tiistaina.

Myös Trumpin puoliso Melania Trump on saanut virustartunnan.

Vaikutus vaaleihin riippuu taudin muodosta

74-vuotiaalla Trumpilla todettu koronavirustartunta on joka tapauksessa huono uutinen hänen vaalikampanjansa kannalta, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala.

Hänen mukaansa tartunnan vaikutus vaaleihin riippuu paljon siitä, kuinka vakavan muodon covid-19-taudista presidentti saa. Sitä taas on vaikea arvioida, koska Trump kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään, mutta hänen mahdollisista perussairauksistaan ei ole luotettavaa tietoa.

– Jos Trump saa vakavan taudin, siitä ei nopeasti parannuta, ja siinä tapauksessa hän on luultavasti jossain määrin poissa pelistä koko tämän loppukampanjan ajan. Se olisi dramaattista, Annala sanoi STT:lle perjantaina iltapäivästä.

Jos taas Trumpille tulee vain lieviä oireita, hän voi yrittää kääntää tilanteen perusteeksi jatkaa virusta vähättelevää politiikkaansa.

– Mutta kävi miten kävi, tämä on taas suunnannut kansan huomion tukevasti pandemiaan ja virukseen. Ja se ei ole Trumpin intresseissä. Suurin kompastuskivi Trumpin uudelleenvalinnan tiellä on ihan selkeästi kansan tyytymättömyys siihen, miten Trump on hoitanut tätä pandemiaa.

Seuraava väittely jouduttaneen perumaan

Sosiaalisessa mediassa alkoi pian Trumpin tartunnan jälkeen näkyä spekulointia siitä, että tartunta voisi tuoda presidentille sympatiaääniä, ja jopa että Trump olisi tekaissut tartuntauutisen saadakseen itselleen vaalitaktista hyötyä. Annala ei usko, että Trump voisi hyötyä tilanteesta.

– Trumpia olisi hyödyttänyt enemmän se, että hänellä olisi ollut mahdollisuus pitää erilaisia kampanjatilaisuuksia ja tavata kannattajia ja esiintyä mahdollisimman terveenä ja energisenä ja toimintakykyisenä. Koen, että tämä on enemmän Trumpin kampanjan kannalta huono uutinen.

Ainakin seuraava presidenttiehdokkaiden välinen väittely joudutaan todennäköisesti siirtämään tai perumaan. Se olisi ohjelmassa 15. lokakuuta eli osuisi kahden viikon karanteenijakson sisään. Vaikka Trump päättäisi olla piittaamatta karanteenista, vastaehdokas Joe Biden tuskin siinä tilanteessa suostuisi osallistumaan väittelyyn.

Bidenin kannattaa olla empaattinen

Bidenin kampanjalla olisi tässä tilanteessa mahdollisuus mässäillä lähes rajattomasti Trumpin erilaisilla koronavirusta ja maskinkäyttöä vähättelevillä kommenteilla. Annala ei kuitenkaan usko, että demokraattien kannattaa lähteä vahingonilon tielle.

– Se ei sopisi ollenkaan Bidenin imagoon tai siihen, mitä hän yrittää kampanjallaan sanoa. Hän on yrittänyt profiloitua empatiakandidaatiksi, ja hänen täytyy osoittaa se sillä, että hän suhtautuu tähän hyvin empaattisesti ja kunnioittavasti.

Bidenille tehtiin perjantaina koronavirustesti, ja se oli negatiivinen. Myös varapresidentti Mike Pencen testi oli negatiivinen.