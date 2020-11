Esimerkiksi Georgian osavaltiossa Trumpin kampanja vaatii oikeusteitse, että Chathamin piirikunnassa myöhässä saapuvat äänet pitää erottaa muista äänistä, jottei niitä lasketa lopulliseen tulokseen. Kuva: CHRIS KLEPONIS / POOL

Yhdysvaltain presidentinvaalien tilanne on vielä auki, mutta se on jo selvää, ettei istuva presidentti Donald Trump luovu voitosta helpolla eikä ilman taistelua.

Trumpin kampanja on nostanut ratkaisevissa vaa'ankieliosavaltioissa useita oikeusjuttuja, joiden tarkoituksena on kääntää vaalit hänen hyväkseen.

Esimerkiksi Georgian osavaltiossa Trumpin kampanja vaatii oikeusteitse, että Chathamin piirikunnassa myöhässä saapuvat äänet pitää erottaa muista äänistä, jottei niitä lasketa lopulliseen tulokseen. Uutistoimisto Reutersin mukaan kampanja ryhtyi oikeustoimiin sen jälkeen, kun se oli saanut tiedon, että myöhässä tulleita ääniä olisi sekoittunut joissain piirikunnissa muihin ääniin.

Georgiassa tilanne on erittäin tasainen. Kun noin viisi prosenttia äänistä on laskematta, Trumpilla on demokraattiehdokas Joe Bideniin puolen prosenttiyksikön johto.

Tällä hetkellä Bidenin mahdollisuuksia voittaa vaalit pidetään hyvinä, mutta tulos on vielä auki.

Trump vaatimassa Wisconsin äänten uudelleenlaskemista

Trumpin kampanja on nostanut oikeusjuttuja myös Michiganissa ja Pennsylvaniassa, jotta äänten laskeminen lopetettaisiin. He perustelevat oikeustoimia Michiganissa sillä, että heitä ei ole päästetty riittävän hyvin seuraamaan muun muassa äänestyslippujen avaamista.

Detroitissa Michiganissa poliisi on kutsuttu turvaamaan ääntenlaskua, koska jotkut protestoijat olivat vaatineet pääsyä seuraamaan tuloksen laskemista. Michiganissa lähes kaikki äänet on jo laskettu, ja Biden on voittanut osavaltion valitsijamiehet itselleen reilun kahden prosenttiyksikön erolla.

Trump on vaatimassa Wisconsin osavaltion äänteen uudelleenlaskua vedoten "sääntöjenvastaisuuksiin" useissa piirikunnissa, Britannian yleisradio BBC kertoo. Ehdokas voi vaatia äänten uudelleenlaskemista, jos tuloksen ero on alle prosenttiyksikön. Kun Wisconsin äänistä on laskettu 99 prosenttia, Biden johtaa Trumpia 0,6 prosenttiyksiköllä.

Nevadan osavaltiossa Trumpin kampanja on vaatinut sanomalehti Independentin mukaan lopettamaan äänten laskeminen Clark Countyn piirikunnassa koneilla, jotka tunnistavat automaattisesti allekirjoituksen.

Yhdysvaltain vaalit voi päätyä jopa liittovaltion korkeimpaan oikeuteen. Keskiviikkona pitämässään puheessa Trump väitti ilman minkäänlaisia todisteita, että vaaleissa on tapahtunut vilppiä ja vievänsä ääntenlaskennan korkeimpaan oikeuteen.

Jo ennen vaaleja Trump väitti perusteettomasti monta kertaa, että postiäänestys johtaa väärinkäytöksiin.

Korkein oikeus ratkaisi vuoden 2000 vaalit

Yhdysvaltain vaalit ovat päätyneet aikaisemmin korkeimman oikeuden käsittelyyn.

Tunnetuin tapaus on vuoden 2000 vaalien tuloslaskenta Floridassa. Vaaleissa olivat vastakkain republikaanien ehdokas George W. Bush ja demokraatti Al Gore.

Florida oli vaaleissa ratkaisevassa asemassa. Uutistoimisto AP ehti jo yhdessä vaiheessa julistaa Goren voittaneen osavaltion. Molempien ehdokkaiden juristit ryhtyivät toimiin ja erimielisyyttä oli monesta asiasta, kuten ulkomailta annetuista äänistä.

Koko osavaltion äänet laskettiin uudelleen ja joidenkin piirikuntien äänet käsin. Viiden viikon taistelun jälkeen Yhdysvaltain korkein oikeus määräsi äänten laskemisen lopetettavan äänin 5–4.

Bush voitti Floridan 537 äänellä, ja hänestä tuli Yhdysvaltain presidentti. Gore kritisoi korkeimman oikeuden päätöstä, mutta hyväksyi sen.

– Vaikka olen voimakkaasti eri mieltä oikeuden päätöksestä, hyväksyn sen, Gore sanoi tuolloin BBC:n mukaan.

Asiantuntijoiden mukaan korkein oikeus on tällä kertaa todennäköisesti hyvin varovainen puuttumaan vaaleihin. Esimerkiksi vuoden 2000 Floridan ääntenlaskuun puuttuminen on herättänyt korkeinta oikeutta kohtaan voimakasta kritiikkiä.

Sitä ovat kritisoineet sekä oikeusoppineet että kansalaiset. Sen katsottiin heikentäneen korkeimman oikeuden tasapuolisuutta ja legitimiteettiä.

Trump on juuri nimittänyt uuden korkeimman oikeuden tuomarin, mikä on kääntänyt sen voimasuhteet 6–3 konservatiivisten tuomareiden puolelle.