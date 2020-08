Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi, ettei ole ollut Bannonin kanssa tekemisissä vuosiin eikä tunne kolmea muuta syytettyä. Kuva: Yuri Gripas / POOL

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin entistä neuvontantajaa ja "vaalivoiton arkkitehtia" Steve Bannonia syytetään petoksesta ja rahanpesun suunnittelusta. Asiasta kirjoittaa uutistoimisto Reuters. Syyttäjien mukaan Bannon kavalsi rahaa Trumpin kannattajilta varainkeruukampanjan yhteydessä, jonka tarkoituksena oli kerätä rahaa Trumpin Meksikon rajan muurihankkeeseen.

Bannon ja kolme muuta pidätettiin torstaina. Liittovaltion syyttäjät syyttävät heitä satojen tuhansien "We build the wall" -kampanjaan rahaa lahjoittaneiden huijaamisesta. Lahjoittajat luulivat rahoittavansa muurin rakentamista Meksikon rajalle, mutta todellisuudessa osa varoista käytettiin Bannonin ja kolmen muun henkilökohtaisiin menoihin.

Syytettyjä uhkaa jopa 40 vuoden vankeustuomio.

Syyttäjien mukaan Bannon sai kampanjan keräämästä 25 miljoonasta dollarista yli miljoonan nimettömän hyväntekeväisyysjärjestön kautta.

Bannonin asianajajat eivät vastanneet Reutersin kommenttipyyntöön.

Syytettynä ovat Bannonin lisäksi Brian Kolfage, Andrew Badolarto ja Timothy Shea.

Syyttäjien mukaan Kolfage, jota pidetään muurikampanjan mainoskasvona, otti lahjoituksista 350 000 dollaria oman loisteliaan elämäntyylinsä rahoittamiseen.

Kolfage on aiemmin johtanut yritystä, joka tuotti miljoonien dollarien voittoja ylläpitämällä oikeistolaisia nettisivuja. Hän lupasi alunperin lähettää tuotoista lahjoituksia Yhdysvaltain hallitukselle, mutta sanoi myöhemmin käyttävänsä rahat palkatakseen yksityisiä rakennusyrityksiä rakentamaan rajamuurin itse.

Kolfage saapui liittovaltion oikeustalolle Floridassa torstaina. Bannonin on määrä ilmestyä oikeuden eteen Manhattanilla. Kahden muun syytetyn tulee ilmoittautua oikeudelle Floridassa ja Coloradossa.

Trump: "En ole ollut tekemisissä Bannonin kanssa vuosiin"

Trump kommentoi olevansa surullinen Bannonin syytteistä, ja samalla pyrki etäännyttämään itsensä petostapauksesta.

– Ajattelen, että tapaus on hyvin surullinen, Trump sanoi.

– En ole ollut tekemisissä [Bannonin] kanssa ollenkaan nyt vuosiin, kirjaimellisesti vuosiin.

Republikaanipresidentti sanoi myös, ettei tunne kolmea muuta syytettyä ja ettei usko koskaan edes tavanneen heitä.

Bannon on viimeisimpiä Trumpin lähipiirissä olleita, joihin on kohdistettu rikossyytteitä. Listalla on myös entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort, pitkäaikainen ystävä ja neuvonantaja Roger Stone, entinen kotimaan turvallisuuden neuvonantaja Michael Flynn ja entinen apulaiskampanjapäällikkö Rick Gates. Viime kuussa Trump lievensi Stonen vankilatuomiota käyttäen presidentin armahdusoikeutta.

Muurihanke etenee takkuillen

Trumpilla on ollut ongelmia keskeisen vaalilupauksensa, rajamuurin rakentamisen, toteuttamisessa. Muurihanke on törmännyt oikeusistuimiin, logistisiin esteisiin ja kongressin demokraattien vastustukseen.

Hänen hallintonsa on saanut valmiiksi 48 kilometriä uutta raja-aidoitusta sekä uusinut 386 kilometriä muuria 3200 kilometrin mittaisella rajalla.

Yli 330 000 hankkeen kannattajaa on tehnyt lahjoituksia yksityisille varainkeruukampanjoille, jotka ovat luvanneet rakentaa muurin itsenäisesti.

Yksityinen taho on rakentanut kaksi muuriosuutta yksityisille maille New Mexicossa ja Teksasissa, mikä herätti kritiikkiä paikallisilta asukkailta, joiden mukaan kunnollisia lupia rakentamiseen ei oltu hankittu. Texasin muuriosuus on kärsinyt eroosiosta.

– En tiedä mitään muista projekteista kuin... Kun luin siitä, en pitänyt siitä. Sanoin "tämä on hallitukselle, ei yksityisille henkilöille", Trump sanoi Reutersin mukaan.

Potkut julkisen riidan vuoksi Pohjois-Koreasta

Trump antoi Bannonille potkut elokuussa 2017 sen jälkeen, kun tämä oli julkisesti ilmaissut olevansa eri mieltä hallinnon Pohjois-Koreaan liittyvistä toimista. Trump sanoi myöhemmin Bannonin menettäneen järkensä.

Trumpin presidentinvaalikampanjan korkea-arvoisena neuvonantajana sekä Valkoisen talon johtavana strategina Bannon auttoi artikuloimaan Trumpin oikeistopopulismia sekä maahanmuuton vastustamista, mitkä ovat olleet Trumpin politiikan tunnusmerkki.