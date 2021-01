Donald Trumpin entinen neuvonantaja Steve Bannon on taas noussut Trumpin suosioon, joten presidentti armahti hänet viimeisinä virkatunteinaan. Kuva: MARTIN DIVISEK

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump armahti tai lievensi tuomiota kaikkiaan 143 henkilöltä viimeisinä tunteinaan virassaan varhain keskiviikkona.

Tunnetuin armahdetuista on presidentin entinen neuvonantaja Steve Bannon, joka tunnetaan äärioikeistolaisen Breitbart News -verkkosivujen ex-johtajana.

Trump ei kuitenkaan armahtanut itseään, perheenjäseniään tai luottoasianajajaansa Rudy Giuliania, joka pyrki kyseenalaistamaan viime marraskuussa käytyjen presidentinvaalien lopputuloksen. Trumpin virkakausi päättyy keskiviikkona, kun Joe Biden vannoo virkavalansa seuraavaksi presidentiksi.

Presidentin armahduslista heijastelee Trumpin halua armahtaa uskollisia liittolaisiaan, joista epätavallisen moni on saanut tuomion korruptiosta tai valehtelusta.

Bannon oli keskeisessä roolissa neuvonantajana vuonna 2016, kun Trumpin presidentinvaalikampanja oli meneillään. Bannon oli ennen armahdusta saanut syytteen, joka kytkeytyi yksityiseen varainkeruuseen Yhdysvaltain ja Meksikon välistä rajamuuria varten. Muurin rakentaminen oli yksi keskeisistä Donald Trumpin vaalilupauksista päättyneellä presidenttikaudella.

"Bannon on ollut tärkeä johtaja konservatiivisessa liikkeessä ja hänet tunnetaan poliittisesta terävä-älyisyydestään", Valkoinen talo kertoi lausunnossa.

Epäillään sekaantuneen kongressitaloon tunkeutumiseen

Avustajat olivat Reutersin mukaan neuvoneet Trumpia olemaan armahtamatta Bannonia. CNN:n mukaan Bannonin epäillään sekaantuneen Trumpin kannattajien tunkeutumiseen kongressirakennukseen loppiaispäivänä.

– Helvetti pääsee valloilleen huomenna, Bannon oli luvannut kuuntelijoilleen War Room -podcastissaan 5. tammikuuta, loppiaisen aattona.

Trump on uudestaan lähentynyt Bannonia sen jälkeen, kun tämä tuki presidentin esittämiä perusteettomia salaliittoteorioita presidentinvaalien tulosten väärentämisestä.

Aikoinaan Bannon sai Trumpin vihat niskaansa kun hän antoi presidentin lapsia koskevaan kirjaan lausuntoja, joissa hän luonnehti Donald Trump junioria "maanpetturiksi" kun tämä oli tavannut venäläisen juristin ja Ivanka Trumpia "tyhmäksi kuin tiili". Nämä luettuaan presidentti antoi lausunnon, jonka mukaan Bannon oli "menettänyt järkensä".

Bannon ja toinen syytetty, Brian Kolfage, olivat syytteen mukaan käyttäneet yli miljoona dollaria rajamuurin rakentamiseen kerätyistä varoista Bannonin yksityisiin kuluihin ja Kolfagen "salaisiin" maksuihin.

Kaksi räppäriä armahdettujen joukossa

Trump on armahtanut myös kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Michael Flynnin, joka valehteli FBI:lle keskustelusta Venäjän entisen suurlähettilään kanssa.

Trump on armahtanut myös Detroitin entisen pormestarin Kwame Kilpatrickin, joka istui 28 vuoden vankeustuomiota korruptioon liittyen. Syyttäjien mukaan hän harjoitti rakennusurakoitsijoiden kiristystä ja lahjontaa, minkä takia kaupungin finanssikriisi paheni entisestään.

Kilpatrick, 50, oli aikoinaan nouseva tähti demokraattisessa puolueessa. Hänen tuomionsa oli yksi pisimmistä, joka on annettu johtavalle amerikkalaispoliitikolle.

Myös räppäri Lil Wayne, oikealta nimeltään Dwayne Michael Carter Jr., armahdettiin. Hän istui laittomasta aseen hallussapidosta saamaansa kymmenen vuoden tuomiota. Hän sai tuomion joulukuussa, vielä lokakuun lopulla hän tviittasi kuvan "mahtavasta tapaamisesta" presidentti Trumpin kanssa.

Presidentti armahti myös toisen räppärin Kodak Blackin (Bill Kahan Kapri), joka oli saanut kolmen vuoden ja 10 kuukauden vankeustuomion valehdeltuaan tuliaseen oston yhteydessä.

Black oli luvannut marraskuussa tviitissään, että hän käyttäisi miljoona dollaria hyväntekeväisyyteen, mikäli presidentti armahtaisi hänet.

Ison kauppasalaisuusrikoksen tekijä sai armon

Presidentti armahti myös Elliott Broidyn, republikaanipuolueen varainkerääjän. Tämä myönsi viime lokakuussa toimineensa rekisteröimättömänä ulkomaisena agenttina keräten rahaa kiinalaisilta ja malesialaisilta tahoilta vaikuttaakseen salaisesti Trumpin hallinnon toimintaan.

Syyttäjien mukaan Broidy oli saanut nimeämättömiltä ulkomaisilta tahoilta palkaksi miljoonia dollareita, jotta Yhdysvallat lopettaisi Malesian hallituksen investointirahastoon kohdistuvan kavallustutkimuksen.

Trumpin armahtama Anthony Levandowski on entinen Googlen insinööri, joka tunnusti varastaneensa salaista teknologiaa, joka liittyy yhtiön suunnittelemiin itseohjautuviin autoihin.

Hän teki varkauden Googlelta siirtyessään Uber Technologies Inc:in johtoon. Levandowski sai 18 kuukauden vankeustuomion viime elokuussa, mutta vankilaan joutumista siirrettiin aikaan, jolloin covid-19-pandemia on ohi.

Tuomari William Alsupin mukaan Levandowskin tuomio oli "suurin kauppasalaisuutta koskeva rikos, minkä olen koskaan nähnyt".

Trumpin kootut loukkaukset

The New York Times on koonnut valtavan listan A:sta Z:aan Donald Trumpin vuosina 2015–2021 Twitterissä julkaisemista loukkauksista.

Esimerkiksi A:n kohdalta löytyy muun muassa seuraavaa:

ABC News: "Valeuutiset", "oikea häpeäpilkku", "ovat julkaisseet niin paljon epärehellisiä juttuja, että heidän pitäisi saada palkinto fiktiosta", "täysin asenteellinen".

Verkkokauppa Amazon: "Erittäin epäreilu perinteisille veroja maksaville kaupoille!", "tulee erittäin kalliiksi Yhdysvaltain postitoimistolle", "mikäli @Amazon joutuisi joskus maksamaan reilusti veroja, se romahtaisi kuin paperipussi".

Syyrian presidentti Bashar al-Assad: "Kaasulla tappava eläin, joka surmaa kansaansa ja nauttii siitä!".

Uutistoimisto Associated Press: "Valeuutisia!", "epärehellistä raportointia", "siellä on yhdet alan huonoimmista toimittajista".