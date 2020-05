Presidentti Donald Trump kertoi hydroklorokiinin käytöstään toimittajille Valkoisessa talossa. Kuva: Doug Mills / POOL

Yhdysvaltoltojen presidentti Donald Trump uhkasi viime yönä Suomen aikaa katkaista pysyvästi maailman terveysjärjestö WHO:n rahoituksen, jos järjestö ei sitoudu tekemään parannuksia toimintaansa kuukauden sisällä. Lisäksi hän harkitsee Yhdysvaltojen eroa järjestöstä.

Trump kertoi asiasta kirjeessä WHO:n johtajalle Tedros Adhanom Ghebreyesusille kirjeessä. Hän sanoi myös, että WHO:n ainoa tie eteenpäin on osoittaa riippumattomuutensa Kiinasta. Hän sanoi myös, että hänen hallintonsa on jo aloittanut keskustelut uudistumisesta.

Trump on aiemmin sanonut, että WHO:n toiminta koronaviruksen kanssa on ollut "hyvin surullista".

Trump jäädytti WHO:n rahoituksen jo viime kuussa ja syytti sitä Kiinan koronavirusta koskevan disinformaation jakamisesta. WHO on kiistänyt syytökset, ja Kiina sanoo toimivansa avoimesti ja läpinäkyvästi.

Yhdysvallat maksaa ylimääräistä

WHO kertoi maanantaina, että riippumaton arviointi koronaviruksen torjumiseksi tehdyistä toimista alkaa niin pian kuin mahdollista. Järjestö kertoi saaneensa tukea sekä lupauksen rahoituksesta Kiinalta, joka on koronaviruspandemian alkuperämaa.

Yhdysvallat on järjestön merkittävä rahoittaja. Se maksoi WHO:lle viime vuonna yli 400 miljoonaa dollaria, noin 15 prosenttia järjestön koko budjetista. Tänä vuonna Yhdysvallat on maksanut 58 miljoonaa, noin puolet siitä, mitä sen on tänä vuonna maksettava.

Perinteisesti Yhdysvallat on maksanut satoja miljoonia dollareita vapaaehtoisia maksuja tiettyihin WHO:n ohjelmiin, kuten polion hävittämiseen sekä HIV:n, hepatiitin, tuberkuloosin ja lapsikuolleisuuden vastaiseen taisteluun.

Yhdysvaltojen tänä vuonna maksamasta vapaaehtoisesta rahoituksesta ei ole tietoa.

Hydroklorokiinistä ei hyötyä

Trumpin ilmoitus harkita Yhdysvaltojen eroa WHO:sta ei ollut ainoa viime yönä kulmakarvoja nostanut lausunto presidentiltä. Hän kertoi myös ottavansa päivittäin malarialääke hydroklorokiiniä ennaltaehkäistäkseen koronavirusta siitä huolimatta, että viranomaiset ovat varoittaneet käyttämästä sitä.

– Olen ottanut sitä päivittäin viimeiset puolitoista viikkoa, pilleri päivässä, hän kertoi toimittajille.

Lisäksi Trump ottaa antibiootteja ja syö sinkkiä.

– Kaikki, mitä voin sanoa, on, että toistaiseksi olen kunnossa, Trump sanoi.

Trump on ehdottanut hydroklorokiinin käyttöä jo aiemminkin. Tutkimuksissa kuitenkin selvisi, ettei siitä ole koronaviruksen hoidossa merkittävää hyötyä.

Lääke voi aiheuttaa rytmihäiriöitä

Elintarvike- ja lääkevirasto on varoittanut hydroklorokiinin käytöstä. Sen mukaan koronaviruspotilaille on tullut rytmihäiriötä hydroklorokiinin tai vanhemman klorokiinin käytöstä.

Päivittäin koronavirustesteissä käyvä Trump kertoi kysyneensä Valkoisen talon lääkäriltä, voiko hän käyttää hydroklorokiinia, ja lääkäri oli vastannut, että jos hän niin haluaa.

– Pitkien keskustelujen jälkeen meillä oli paljon todisteita hydroklorokiinin käytön puolesta ja sitä vastaan. Tulimme siihen johtopäätökseen, etä hoidon mahdolliset hyödyt oilvat riskejä suurempia, lääkäri Sean Conley sanoi Valkoisen talon julkaisemassa muistiossa.

Tohtori Bob Lahita, St. Josephin yliopistosairaalan lääketieteen johtaja varoitti välittömästi Trumpin kommenttien jälkeen ihmisiä hydroklorokiinistä Fox News -kanavalla.

– Emme ole nähneet sillä olevan mitään tehoa ja olemme hoitaneet useita potilaita sillä, hän sanoi.