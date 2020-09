Yhdistyneiden kansakuntien YK:n 75-vuotisjuhlakokouksessa on paikan päällä New Yorkissa vain noin 200 kuulijaa, kun yleensä siellä on kymmenkertainen määrä.

Syynä on tietenkin maailmaa ravisteleva koronavirus, jonka vuoksi maailman johtajat esittävät puheensa videon välityksellä.

Tiistaina pian pääsihteeri António Guterresin jälkeen esiin on määrä astua isäntämaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin.

Monen muistissa on Trumpin YK-puhe parin vuoden takaa, jolloin hän kehui tyypilliseen tapaan itseään: "Alle kahdessa vuodessa hallintoni on saanut aikaan enemmän kuin lähes mikä tahansa muu hallinto maamme historiassa".

Korkea-arvoisen kuulijakunnan joukossa naureskeltiin avoimesti. Trump hämmentyi ja sanoi, että hän ei odottanut tällaista reaktiota.

Tänään ollaan koolla paljon vakavimmissa merkeissä. Jotkut pelkäävät Trumpin käyvän tyypilliseen tapaansa hyökkäykseen ja uhkaavan YK:ta Yhdysvaltain rahoituksen leikkaamisella, mikäli maailmanjärjestö ei mene mukaan Washingtonin toimiin Iranin eristämiseksi.

Muutama päivä sitten Yhdysvallat yksipuolisesti julisti YK:n Iranin vastaisten pakotteiden olevan yhä voimassa.

Kiina saa kuulla kovaa kritiikkiä

Trumpin odotetaan myös puolustelevan sitä, miten hänen johdollaan Yhdysvallat on taistellut "kiinalaista virusta" vastaan. Häneltä odotetaan sinkoavan kovia syytöksiä Pekingin suuntaan: presidentin mukaan Kiina hidasteli koronaviruksen vakavuudesta kertomisessa maailmalle.

Melko pian Trumpin jälkeen puheenvuoro onkin Kiinan presidentillä Xi Jinpingillä. Xi ei ole voinut olla ottamatta etukäteen huomioon Trumpin odotettavissa olevia syytöksiä.

Saamme kuulla, miten onnistuneesti Kiina on hoitanut Covid-19:n kotimaassaan ja miten se on kertonut niin pian kuin mahdollista maailmalle viruksen vaarallisuudesta.

YK:ssa juhlittiin erikseen jo maanantaina YK:n 75-vuotista taivalta. Tässä istunnossa pitämässään puheessa Xi sanoi ilmiselvästi Yhdysvaltoihin viitaten, että "yksikään maa ei saa dominoida maailman asioita, kontrolloida toisten kohtaloa tai pitää kehityksen tulokset vain itsellään".

Kiina näkee itsensä Yhdysvaltojen vastapoolina, joka yksipuolisen päätöksenteon eli unilateralismin sijaan korostaa monenkeskisyyttä, multilateralismia.

Globaalit haasteet uhkaavat ihmiskuntaa

Tiistaina ensimmäisten puhujien joukossa on myös Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, joka jo maanantaina monen muun puhujan tapaan vaati YK:n ja erityisesti 15-jäsenisen turvallisuusneuvoston uudistamista.

Neuvostossa on veto-oikeuden omaavia pysyviä jäseniä viisi: Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Ranska ja Britannia.

Erdoğanin mukaan "neuvoston rakenne, joka jättää yli seitsemän miljardin ihmisen kohtalon viiden maan armoille, ei ole reilu eikä kestävä".

Maailmanjärjestöltä vaaditaan nyt varmasti enemmän kuin aikaisemmin: koronaviruksen lisäksi ilmastonmuutos ei ole kadonnut minnekään, ja siitä muistuttavat esimerkiksi Yhdysvaltain länsirannikon ennätyssuuret maastopalot ja Pohjoisen jäämeren jälleen vähiin kutistunut jääpeite.

Niinpä presidentti Sauli Niinistö korosti jo maanantain puheessaan, että koko ihmiskuntaa uhkaavien globaalien haasteiden vuoksi me tarvitsemme YK:ta nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.