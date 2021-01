Yhdysvallat

Donald J. Trump tunnetaan puheistaan. Make America Great Again, America first, kuivatkaa suo, rakentakaa muuri tai unohdettu enemmistö kaltaiset lentävät lauseet ovat tulleet tutuiksi 2016 vaalikampanjasta lähtien. Moni uskoo niiden syntyneen presidentin lähipiirin populistikerhon illanistujaisissa. Osa kiteytyksistä on kuitenkin myyty kansalaisille jo ennen Trumpin syntymää.

Ensimmäisen kerran Trump hahmotteli presidenttiehdokkuutta 1980-luvun lopulla. Vuosikymmeniä tavoite takoi takaraivossa jättämättä rauhaan. Valkoinen talo päämääränään Trump haki 2012 patentin Make America Great Again -lauseelle. Viesti oli Trumpin potentiaalisille kannattajille tuttu vuosikymmenten takaa, jolloin Ronald Reagan oli toistellut vastaavaa tiellään valkoiseen taloon.