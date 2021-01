Väistyvä presidentti Donald Trump yhdessä Melania-vaimonsa kanssa jäähyväistilaisuudessaan Joint Base Andrews -lentotukikohdassa Marylandissä. Kuva: STEFANI REYNOLDS/ POOL

Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump poistui Valkoisesta talosta kello kolmen jälkeen iltapäivällä Suomen aikaa viimeistä kertaa presidenttinä.

Ennen astumistaan helikopteriin Trump sanoi toimittajille CNN:n mukaan, että Yhdysvaltain 45. presidenttinä toimiminen on ollut "suuri kunnia", ja että hän vain halusi käydä sanomassa näille hyvästit.

CNN:n lähteiden mukaan Trump vietti viimeisen iltansa Valkoisessa talossa kirjoittaen armahduksia ja tuomioiden lievennyksiä yhteensä 143 henkilölle.

Historiallisesti poikkeuksellisesti Trump ei vastaanottanut tulevaa presidenttiä Joe Bidenia ja tämän vaimoa Valkoiseen taloon, eikä hän myöskään osallistu Bidenin virkaanastujaisiin. Viimeksi väistyvä presidentti jätti tuoreen presidentin virkaanastujaistilaisuuden väliin 152 vuotta sitten.

Trump on tänään ehtinyt rikkoa jo useita traditioita, mutta yhtä hän ilmeisesti noudatti. Muun muassa CNN ja The Washington Post kertovat, että Trump on jättänyt Bidenille kirjeen presidentin työhuoneeseen. Myös ensimmäisen naisen Melania Trumpin kerrotaan jättäneen kirje Bidenin vaimolle Jill Bidenille.

Väistyvät presidentit ovat perinteisesti jättäneet seuraajilleen kirjeen, jossa toivottavat näille onnea ja antavat neuvoa. Ei ole tiedossa, mitä Trumpin kirje sisältää.

Lyhyt jäähyväistilaisuus

Vallanvaihtoseremonian sijaan Trump piti itselleen lyhyen jäähyväistilaisuuden Joint Base Andrews -lentotukikohdassa. Tilaisuudessa oli läsnä pääosin Trumpin perhe ja tämän henkilöstö.

Hän aloitti jäähyväispuheensa CNN:n mukaan kiittämällä paikan päällä ollutta perhettään. Hän myös kutsui vaimoaan Melaniaa "hyvin ylvääksi, kauniiksi ja arvokkaaksi" naiseksi.

Trump muistutti puheessaan hallintonsa saavutuksista, kuten veroleikkauksista, korkeimman oikeuden tuomarinimityksistä ja avaruusvoimien perustamisen armeijaan, The Washington Post kertoo. Hän myös varoitti, että seuraava hallinto voi leikata veroja ja sanoi, että kunnia seuraavista taloudellisista saavutuksista kuuluisivat hänelle.

Puheessaan Trump lupasi "aina taistella" ja toivoi uudella hallinnolle "onnea", CNN kertoo.

Hän myös kiitti varapresidentti Mike Penceä ja tämän vaimoa Karen Penceä sekä kongressia.

Pence ei kongrssin republikaanijohtajien tavoin osallistunut Trumpin jäähyväisiin. Sen sijaan hän osallistuu Bidenin virkaanastujaisiin.

Trumpit ovat tällä hetkellä matkalla Floridan kotiinsa.