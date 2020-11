Donald Trump ja Joe Biden ovat päässeet kisassaan ratkaisun hetkiin. Ääntenlasku on käynnissä kaikkialla Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen presidentinvaali on ratkeamassa tunti tunnilta. Toistaiseksi on mahdotonta sanoa, kumpi voittaa osavaltioiden tulosten tuottaman valitsijamiesyhtälön, republikaanien Donald Trump vai maan 46. presidentiksi mielivä demokraattipoliitikko Joe Biden.

Kehittyvissä tuloksissa on kummallekin sekä toivoa että pettymyksiä. Trumpille tilanne näyttää tässä vaiheessa lupaavalta. Biden ei näytä onnistuvan unelmissaan voittaa Trumpilta Florida, Pohjois-Carolina tai Texas, joiden mukana tulee suuri määrä valitsijamiehiä.

Aamuyön tunteina Bidenin yllätys kuivui kokoon myös Ohiossa, joka ensin näytti kääntyvän Trumpilta Bidenin taakse.

Ohion osavaltion Akronissa äänestäjät saivat tarvittaessa tukea vaaliavustajilta. Ääntenlasku on parhaillaan käynnissä.

Viime kerran republikaaniosavaltioista Biden on nousemassa voittoon ainoastaan Arizonassa, mikä ei yksin hänelle riitä. Toisaalta joissain osavaltioissa nimenomaan innokkaiden Biden-kannattajien ennakkoääniä voi olla edelleen laskematta, jos paikallinen laki sallii laskennan aloittamisen vasta vaalipäivänä.

Biden vie omansa, sitten alkaa vaikea osuus

Biden otti odotetusti voiton länsirannikon suurosavaltiosta Kaliforniasta sekä sen yläpuolella sijaitsevista Oregonista ja Washingtonissa. Sisämaassa kartta on tutusti republikaanien vallassa.

Trump hallitsee eteläistä aurinkovyöhykettä, eikä Bidenin voitosta myöskään teollistuneissa Michiganissa, Pennsylvaniassa ja Wisconsinissa ole vielä ennakkomerkkejä. Juuri näistä osavaltioista tulosten valmistuminen kestää, ja niihin ratkaisu saattaa lopulta kiteytyä.

Toistaiseksi yllätyksiä on ollut vähän. Kumpikin on enimmäkseen voittanut valmistuneissa osavaltiotuloksissa ne osavaltiot, joita etukäteen pidettiinkin varmoina. Esimerkiksi New Yorkin osavaltio menee kirkkaasti Bidenille samoin kuin hänen kotiosavaltionsa Delaware, mutta Indiana ja Tennessee kuuluvat Trumpille.

Valitsijaäänissä Biden on Kalifornian jälkeen johdossa 192–114, mutta se ei toistaiseksi merkitse mitään. Nyt hänen pitäisi voittaa edes jotakin viimekertaisilla Trumpin alueilla. Voittaja tarvitsee vähintään 270 valitsijaa yhteensä 538:sta.

Trump voittaa tasaisen "mökkiosavaltionsa"

Biden lähti vaalipäivään gallupsuosikkina, mutta Trumpin kova loppukiri nolasi tulosennustajat neljä vuotta sitten ja jäljet pelottavat nyt kommentoijia. Tälläkin kertaa Trump näyttää saaneen tukijansa lopussa uurnille kovalla työllä ja järjestämällä isoja kampanjajuhlia.

Presidentti Trump yritti saada puhumalla lisää galluptuloksiinsa vielä vaalipäivänä tavatessaan nuoria kampanjatyöntekijöitään Virginian Arlingtonissa. Faktat ovat väärässä, media tulkitsee lukuja toivomikseen, emme usko kyselyihin, olemme reilussa johdossa...

Trumpin kampanjan karheuttamasta äänestä puuttui kuitenkin tuttu uho. Hän ei vannonut varmaa voittoa eikä suostunut spekuloimaan voitonpuheellaan.

Äänestysinto oli tällä kertaa korkealla. Missourin Saint Louisissa äänestäjät jonottivat Trautweinin peruskouluun.

Parhaillaan käynnissä on amerikkalaisittain ilmaistuna kynsiä pureksimaan laittava ääntenlasku.

Aamulla kello 6.30 Suomen aikaa Trump näyttää voitokkaalta eteläisissä Floridan ja Georgian osavaltioissa, joita ilman hänen olisi vaikea voittaa vaalia. Trump on viettänyt presidenttinä paljon aikaa Mar-a-Lagon kartanokompleksissaan Floridan Palm Beachissä, eikä "mökkiosavaltion" suosio ole yllätys.

Toinen iso osavaltio, Texas, on vielä laskematta loppuun, mutta sekään ei taida kääntyä Bidenille.

Bidenin pitäisi kipeästi katkaista Trumpin värisuora itäisissä sisämaan osavaltioissa. Michiganissa Trump on johdossa, mutta esimerkiksi autokaupunki Detroitin äänten tullessa laskentaan Biden voi vielä nousta kamppailemaan voitosta.

Pennsylvaniassa Biden oli alkuvaiheessa johdossa, mutta tämäkin on vielä täysin auki.

Toistaiseksi on vaikea sanoa sitäkään, ratkeaako lopullinen tulos tämän aamun aikana vai jääkö tilanteeseen pahoja aukkoja ennakkoäänien laskemiseen tarvittavan ajan takia. Jo nyt on kuitenkin selvää, ettei gallupien tulkitsijoiden arvio Bidenin yli 90-prosenttisista voitonmahdollisuuksista kestä Trumpin tulikoetta.