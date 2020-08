Trumpin hallinto on pelännyt, että TikTok-sovelluksen keräämä data päätyy Kiinan valtiolle. Donald Trump TikTok-videossa Shanghaissa, Kiinassa. Kuva: epa08581692

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on julkistanut kieltävänsä kiinalaisen videosovelluksen TikTokin ja viestisovelluksen WeChatin liiketoimet Yhdysvalloissa. Toimenpiteet astuvat voimaan 45 päivän päästä.

Mikäli kielto tulee voimaan, yhdysvaltalaisyritysten on lopetettava työskentely mobiilisovellusten kanssa, selventää BBC.

Trumpin hallinto on kutsunut Tencent Holdings Ltd:n omistamaa WeChat -viestisovellusta ja ByteDancen TikTokia "merkittäviksi uhiksi".

Trumpin hallinto on pelännyt varsinkin suositun TikTokin vaarantavan kansallisen turvallisuuden.

Pelkona on ollut se, että sovelluksen keräämä data päätyy Kiinan hallinnolle. Trump on kertonut olevansa huolissaan myös siitä, että sovellusta käytetään väärän informaation levittämisessä, josta voisi olla hyötyä Kiinan kommunistiselle puolueelle.

Kiina varoitti Yhdysvaltoja seurauksista

Kiina vastasi Trumpin aikeisiin perjantaina sanomalla, että yritykset noudattavat Yhdysvaltojen lakeja ja sääntöjä. Maa varoitti, että Yhdysvaltojen täytyy kantaa toimiensa seuraukset.

– Yhdysvallat käyttää kansallista turvallisuutta tekosyynä käyttää valtion valtaa muiden kuin amerikkalaisten yritysten sortamiseen. Se on hegemoninen käytäntö, sanoi ulkoministeriön edustaja Wang Wenbin tiedotustilaisuudessa medialle.

Myös TikTok vastasi uusimpaan käänteeseen antamalla perjantaina lausunnon.

– Olemme järkyttyneitä äskettäisestä toimeenpanomääräyksestä, joka annettiin ilman asianmukaista prosessia.

Microsoft on kiinnostunut TikTokin ostamisesta

Trump uhkasi aikaisemmin kieltävänsä TikTokin, jos Microsoft ei osta sovelluksen Yhdysvaltojen toimintaa syyskuun 15. päivä mennessä.

Microsoft on ilmoittanut pyrkivänsä ostamaan TikTokin Pohjois-Amerikan, Australian ja Uuden-Seelannin toiminnan. Microsoft kertoi sunnuntaina, että se on käynyt keskusteluja sovelluksen ostamisesta, uutisoi muun muassa CNN.

Microsoft ei ole paljastanut, kuinka paljon se on valmis maksamaan sovelluksesta. Lähteet kertoivat aiemmin Reutersille, että ByteDancen johtajat hinnoittelevat koko TikTokin arvoksi yli 50 miljardia dollaria (noin 42,5 miljardia euroa).

Aikaisemmin TikTokin on kieltänyt Intia, jolla on ollut Yhdysvaltojen tavoin eripuraa Kiinan kanssa. Intia kielsi TikTokin lisäksi 58 muuta sovellusta, joista suurin osa on kiinalaisia. Myös Australia on pohtinut TikTokin kieltämistä, kertoo BBC.