Video oli poistettu Trumpin tililtä muutamaa tuntia myöhemmin. Kuva: STEFANI REYNOLDS / POOL

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jakoi sunnuntaina videon, jossa esitettiin valkoista ylivaltaa peräänkuuluttavia kommentteja.

Videolla Trumpin kampanjamerkinnöillä varustettua golfkärryä ajavan miehen nähdään lausuvan toistuvasti sanat "white power" ja nostavan nyrkkiään ilmaan. Kyseinen ilmaus on yhdistetty valkoista ylivaltaa kannattaviin ryhmiin. Ilmausta ovat käyttäneet muun muassa uusnatsit ja Ku Klux Klan.

Videolla Trumpia vastustavat mielenosoittajat ja Trumpin kannattajat ottavat yhteen Floridassa. Video on ilmeisesti kuvattu Villages-eläkeläisyhteisössä, jonka asukkaita Trump kiitti tuesta jakamansa videon yhteydessä Twitterissä.

Video oli poistettu Trumpin tililtä muutamaa tuntia myöhemmin, jonka jälkeen Valkoinen talo julkaisi tiedotteen, jonka mukaan presidentti ei ollut kuullut "white power" -ilmausta ennen kuin jakoi videon Twitterissä. Valkoisen talon edustaja Judd Deere kertoi, että videolla annetun lausunnon sijaan Trump oli nähnyt valtavaa innostusta lukuisilta tukijoiltaan.

Biden rinnasti Trumpin tviitin Charlottesville-kommentteihin

Trumpia on pitkään syytetty rasismikeskusteluun liittyvien jännitteiden lietsomisesta.

Pahamaineisimpiin esimerkkeihin lukeutuvat kommentit, joita Trump esitti Charlottesvillessä vuonna 2017 kuolemiin johtaneiden väkivaltaisuuksien yhteydessä. Charlottesvillen väkivaltaisuudet käynnistyivät, kun uusnatsit ottivat yhteen vastamielenosoittajien kanssa. Trumpin mukaan kummallakin puolella oli "erittäin hienoja ihmisiä".

Yhdysvaltain ex-varapresidentti ja demokraattipuolueen todennäköinen presidenttiehdokas Joe Biden kommentoi videoselkkausta Twitterissä sunnuntaina.

– Tänään presidentti jakoi videon, jossa ihmiset huutavat "white power" ja sanoi heidän olevan "hienoja". Aivan niin kuin hän teki Charlottesvillenkin jälkeen, Biden kirjoitti.

– Käymme taistelua kansakunnan sielusta – ja presidentti on valinnut puolensa. Älkääkä erehtykö: kyse on taistelusta, jonka me voitamme, hän jatkoi.

Trumpin liittolaisia grillattiin videosta aamutelevisiossa

Demokraattisen puolueen kansallinen komitea DNC sanoi erillisessä lausunnossaan, että maa tarvitsee presidentin, joka parantaa kansakunnan haavat ja yhdistää kansan eikä kansankiihottajaa, joka yrittää jakaa yhdysvaltalaisia pelon ja kiihkoilun kautta.

Trumpin liittolaisia prässättiin sunnuntaina television aamun puheohjelmissa.

Republikaanipuolueen ainoa musta senaattori Tim Scott kertoi CNN:lle, että video on loukkaava ja se pitäisi poistaa.

Trumpin terveysministeri Alex Azar kertoi CNN:lle, ettei hän ollut nähnyt videota tai Trumpin tviittiä. Hän kuitenkin vakuutti, ettei hän itse, Trump tai Trumpin hallinto tekisi mitään, mikä tukisi syrjintää tai valkoista ylivaltaa.

Päivitetty kello 7.50: Lisätty väliotsikoiden jälkeise osuudet.