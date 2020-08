Donald Trump oli ehdokkuuspuheessaan kärkevä oma itsensä. Kuva: Erin Scott / POOL

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti virallisesti vastaan presidenttiehdokkuuden republikaanien puoluekokous päätteeksi varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa.

Ehdokkuuspuheessaan Trump keskittyi demokraattien ja puoleen presidenttiehdokas Joe Bidenin arvosteluun.

– Bidenillä on takanaan häpeällinen lista katastrofaalisia virheitä, Trump julisti.

Trump maalasi Bidenistä kuvaa epäisänmaallisena ja Kiinaan päin kumartavana johtajana. Hän myös mainitsi Kiinan antaneen koronaviruksen levitä maailmalle, vaikka olisi voinut estää sen.

– Bidenin ohjelma on made in China. Minun ohjelmani on made in the USA.

Trump väitti Bidenin pitäneen maahantulokieltoa Kiinasta hysteerisenä ja ulkomaalaisvihamielisenä.

– Jos olisin kuunnellut Joeta, satojatuhansia amerikkalaisia olisi kuollut.

Trumpin mukaan Biden on "sosialistinen Troijan hevonen", joka saa käskynsä "tekopyhiltä liberaaleilta" ja tuhoaa amerikkalaisten työpaikat.

– Hän on koko uransa ajan ulkoistanut amerikkalaisten unelmia sekä lähettänyt heidän poikiaan ja tyttäriään sotimaan maailmalle.

– Jos annatte radikaaleille vallan, he vievät poliiseilta rahoituksen ja saavat kaikki kaupungit näyttämään Portlandilta. Minun hallintoni seisoo poliisien tukena.

– Tämä maa rakastaa poliiseja, todellakin.

Trumpin mukaan Bidenin kampanjassa mukana olevat ovat maksaneet takuita, jotta "vandaalit ja tuhopolttajat" pääsevät pois vankilasta. "Demokraatit kutsuvat heitä rauhallisiksi mielenosoittajiksi."

– Näissä vaaleissa päätetään, annammeko väkivaltaisille anarkisteille vallan ja annammeko radikaalin liikkeen tuhota amerikkalaisen elämäntavan? Niin ei käy, Trump lupasi.

Bidenin ja demokraattien arvostelun ohella Trump korosti omia saavutuksiaan ensimmäisellä presidenttikaudellaan.

Trump sanoi tehneensä enemmän afroamerikkalaisen yhteisön puolesta kuin kukaan presidentti sitten Abraham Lincolnin

Trump muistutti Yhdysvaltojen tuhonneen ison osan Isisin kalifaatista ja surmanneen järjestön johtajan. Hän muistuttaa myös Iranin vallankumouskaartin johtajan surmasta.

Trump palasi myös edellisen presidentinvaalikampanjansa yhteen keskeiseen lupaukseensa, Meksikon rajalle rakennettavaan muuriin. Hänen mukaansa sitä on rakennettu 300 mailia ja joka viikko syntyy kymmenen mailia lisää.

– Muuri on kohta valmis ja toimii paremmin kuin uskalsimme kuvitella.

Trump lupasi luoda miljoonia työpaikkoja, laskea veroja, kiihdyttää avaruusohjelmaa ja pitää tiukan linjan Kiinan suhteen.

– Katsokaa, miten halpaa bensanne on, hän myös tokaisi.

Puheensa lopussa Trump korosti vaalien merkitystä.

– Nämä ovat maamme historian tärkeimmät vaalit.

Trumpin mukaan koskaan aiemmin ehdokkaiden välillä ei ole ollut näin suurta eroa.