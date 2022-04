Troy Bourke tuulettaa tärkeää maalia jatkoerässä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärpät voitti neljännen puolivälieräpelin perjantaina Raksilassa. Ratkaisu nähtiin vasta jatkoerässä, jossa Troy Bourke ratkaisi voiton Kärpille ylivoimalla. Puolivälieräsarja on nyt tasatilanteessa 2–2.

Troy Bourke ohjaa Kärppien voittomaalin jatkoerässä Video: MTV

Kärppien maaleista varsinaisella peliajalla vastasivat Tuukka Tieksola sekä parikymmentä sekuntia ennen loppusummeria osunut Ville Leskinen, joka avasi osumallaan maalitilinsä pudotuspeleissä.

Kärppien maalille ensimmäisessä erässä Stanislav Galimovin tilalle vaihdettu Joel Blomqvist ei päästänyt varsinaisella peliajalla kiekkoakaan selkänsä taakse.

Otteluseuranta

1.erä

Kärpät aloitti ottelun vahvasti, Ilveksen puolustuspäätyyn syntyi jo ensiminuuteilla paljon painetta. Sydämentykytyksiä kotiyleisölle aiheutui kenttämestarin erikoisesta, kun kiekko kimposi Galimovin maalille, josta pikkumusta lähti venäläisveskarin mailan kautta jo kohta Kärppien maalia. Galimov sai kuitenkin kiekon kiinni.

Kärpät jatkoi perjantaina siitä mihin keskiviikkona Tampereella jäi. Oululaisten hyökkäyspeli oli selvästi parempaa ja aktiivisempaa kuin sarjan kahdessa ensimmäisessä pelissä. Ilves oli myös astetta varovaisemmalla taktiikalla liikkeellä. Tupsukorvat tyytyivät paineistamisen sijaan keskialueen trapiin usein.

Hallinnasta ei ole kuitenkaan hyötyä, jos et tee maalia. Ilves maalinteossa onnistui, kun Balazs Sebok tykitti läheltä kiekon ohi Galimovin. Samassa ajassa Ilveksen Henrik Haapala loukkasi jalkansa väännössä David Sklenickan kanssa. Haapala poistui suoraan pukukopin puolelle.

Kärppien Ville Koivusella oli oiva tilaisuus tasoittaa peli, mutta laukaus viuhui ohi. Vastahyökkäyksestä Nick Baptiste iski jo Ilveksen toisen maalin. Sen jälkeen Kärppien maalille luisteli Joel Blomqvist. Marjamäen maalivahtivalinta illan peliin meni täysin puihin.

Kärpät pääsi erän viimeisillä minuuteilla hakemaan kavennusta ylivoimalla, kun Marko Anttila otti kampitusjäähyn. Kärpät sai kavennusmaalin vajaat kymmenen sekuntia ennen erätaukoa, kun Tuukka Tieksola tykitti kiekon maaliin. Näin erätauolle poistuttiin vieraiden maalin johdossa.

Kärpät onnistui kaventamaan ensimmäisen erän lopussa. Tuukka Tieksola tuuletti maalia. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

2.erä

Kärpät tuli toiseen erään kirkkaana tavoitteena tasoittaa peli ja karistaa Ilves sen jälkeen kannoiltaan. Kärpät oli pelin päällä vahvasti toisen erän alussa. Ilves ei päässyt omalta alueelta enää kunnolla edes pois oululaisten paineen alla. Kärppien luistin tuntui liikkuvan paljon keltapaitaisia vieraita liukkaammin.

Kärpät loi jatkuvalla syötöllä tilanteita Ilveksen maalille, mutta aivan A-luokan maalipaikkoja olisi voinut luoda enemmänkin. Avauserässä Kärppien maalille vaihdettu Blomqvist oli huomattavasti Ilves-vahti Marek Langhameria vähemmän työllistetty. Ilves sai kuitenkin lopulta muutaman pahan vastahyökkäyksen, joista johtoa olisi voinut paremmalla viimeistelyllä voinut kasvattaakin.

Erän puolivälin jälkeen Kärppien hyvä ote hieman kirposi. Oululaiset sortuivat roiskimaan muutaman kerran, eikä hyökkäyspelaaminen lähtenyt enää oikein toimimaan. Ilves ei pystynyt tilannetta täysin kuitenkaan hyödyntämään maalin muodossa.

Erän lopulla peli pyöri edelleen Ilveksen puolustusalueella, mutta alkuerän kaltaista rummutusta Kärpät ei saanut enää aikaan. Erätauolle poistuttiin Ilveksen maalin johdossa.

Raksilassa on paikalla paljon yleisöä, ja myös Ilveksen kannattajia on muutaman bussilastillinen. Vieraskannattajilla vaikuttaa olevan tunnelma korkealla. Hallilla on paikalla myös poikkeuksellisen paljon poliiseja ja pyörähtipä myös palokunta syystä tai toisesta hallilla.

3.erä

Kärppien kirivaihde päätöserässä ei alkanut kovin ärhäkkäästi. Ilves puolestaan pelasi johtoasemassa fiksusti puolustaen tiiviin tunnollisesti ja hyökäten ilman riskejä, kun paikka siihen avautui. Vieraat myös antoivat vahvaa painetta fiksusti, kun haistoivat siihen sopivan hetken.

Kärpät ei saanut toisen erän ensimmäisen puoliskon hurmosta päälle. Erän ensimmäisen viisiminuuttisen vaarallisimman maalipaikan sai Ilves.

Kärpät sai hyvän tasoituspaikan erän puolivälissä, kun Atte Ohtamaan siniviivalaukaus osui Ilves-maalin ylärimaan.

Kun Kärpät ei saanut maalia, Marjamäki laittoi ketjuruletin pyörimään. Jäällä kävi mitä erikoisempia hyökkäyskombinaatioita. Tulosta ei tullut kuitenkaan senkään kautta. Iloa kotiyleisölle tarjoili Sklenicka taklauksillaan.

Kärpät oli edelleen tappiolla kolmannen erän kääntyessä viimeiselle neljännekselle. Muun muassa joukkueen ykkösketju Saku Mäenalanen, Ville Leskinen ja Julius Junttila jatkoivat edelleen pudotuspelien kiikarikerhossa. Etenkin näiltä kärkimieheltä Kärpät kaipaisi tehoja.

Kärpät otti maalivahdin pois vajaat kaksi minuuttia ennen kolmannen erän loppua. Yleisö nousi jo tuulettamaan maalia, mutta kiekko oli vain sivuverkoissa. Seuraavaksi Marjamäki otti aikalisän.

Kärpät onnistui kuin onnistuikin tasoittamaan ottelun ilman maalivahtia. Pelikellossa oli aikaa 21,5 sekuntia, kun Ville Leskinen toimitti kiekon maaliin. Näin pelissä edettiin jälleen jatkoerään.

1. jatkoerä

Ilves tuli jatkoerään paremmalla liikkeellä kuin millä se päätti kolmannen erän. Kärpillä oli kuitenkin jatkoerän ensimmäisten minuuttien vaarallisimmat maalipaikat. Paras niistä osui Mäenalasen kohdalle.

Ilves jatkoi vahvaa otetaan aina ensimmäisen jatkoerän puoliväliin saakka. Blomqvist otti yhden todellisen gamesaverin Ilveksen ylivoimahyökkäyksen päätteeksi.



