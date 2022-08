Get Shorty – hyvä pätkä

Barry Sonnenfeldin gangsterikomedia sai ensi-illan vuosi Pulp Fictionin jälkeen. Quentin Tarantinon virtuoosimainen menestyselokuva oli palauttanut John Travoltan tähtikantaan, minkä myös Get Shortysta huomaa. Tämä tulkitsee polleaan tyylin gangsteri Chilli Palmeria, joka lähtee Los Angelesiin velkoja perimään. Hollywoodissa hän alkaa tuntea vetoa filmiuraan ja saa myös vähävartisen filmitähden Martin Weirin (Danny DeVito) tempautumaan mukaan.

Gene Hackman ja Rene Russo pistävät sivurooleissa likoon itsensä, Dennis Farina nenänsä. Mustassa komediassa huuli lentää, nyrkki läjähtää ja ruma sana sanotaan niin kuin se on. Pieninä pätkinä se voi tuoda mieleen Tarantinon, mutta kokonaisuutena Get Shorty ei tämän parhaita elokuvia haasta. Pohjalla on kuitenkin Elmore Leonardin romaani – ihan niin kuin Tarantinon Jackie Brownissa. (USA 1995)