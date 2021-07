Traktorivetokisoissa ideana on vetää jarruvaunua radalla mahdollisimman pitkä matka. Kuva: Tiina Wallin

Tyrnävän Ojakylässä jyrähtää tulevana lauantaina parin vuoden hiljaiselon jälkeen, kun Lakeuden Traktoriurheilijat järjestävät alueella perinteisen tractor pulling eli suomeksi traktorivetokilpailun.

Kyseessä on yksi viidestä lajin SM-osakilpailusta.

– SM-sarja päästiin aloittamaan Lievestuoreella 10. heinäkuuta. Yleensähän ensimmäinen osakilpailu on ajettu jo kesäkuussa, mutta koronan vuoksi kauden aloitus viivästyi, kertoo Tyrnävällä tukikohtaansa pitävän Lakeuden Trakroriurheilijoiden puheenjohtaja Heikki Patala.

Hän kertoo, että Tyrnävän osakilpailunkin järjestämisen kanssa ”jappastiin” viime tinkaan saakka.

– Päätös tapahtuman järjestämisestä tehtiin lopulta toukokuussa, kun koronatilanne alkoi näyttää sille, että isojen yleisötapahtumien järjestäminen on mahdollista.

Yli 30 kertaa Tyrnävällä järjestetty traktorivetokilpailu on houkutellut parhaimpina vuosina Ojakylän radalle kuutisentuhatta katsojaa.

– Viime vuosina hyvällä säällä ollaan päästy noin puoleen tuosta. Sekin on suuri määrä väkeä, mutta alueella on hyvin tilaa ja turvavälit on helppoa pitää. Alueelle tuodaan myös käsidesipisteitä.

Iso talkooponnistus

Edellisen kerran traktorit kuskeineen kilvoittelivat SM-osakilpailuiden merkeissä Tyrnävällä kesällä 2019. Viime vuoden iso tapahtuma peruttiin koronatilanteen vuoksi.

– Syyskesällä pidimme pienemmän kisan veteraanitraktoreille, jotta porukalla pysyy kisajärjestelyrutiini yllä. Talkooporukallehan tämä on aina suuri voimanponnistus, Heikki Patala puhuu.

Hän kertoo kisat pyöritettävän lauantaina parikymmenpäisen talkoolaisjoukon voimin. Pienemmällä porukalla Ojakylän radalla on huhkittu koko edeltävän viikon ajan.

– Siellä on monenlaista hommaa, että saadaan alue kisakuntoon. Nyt toivomme hartaasti, ettei sade kisapäivänä vesitä tehtyä työtä.

Ojakylän radalla on talkoiltu viime päivinä aherasti Lakeuden Traktoriurheilijoiden toimesta. Kuvassa etualalla ratamestari Juha Toppi ja yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Patala. Kuva: Vesa Kallinen

Vain yksi paikallinen

Lauantaina kello 11 käynnistyvässä Tyrnävän SM-osakilpailussa toisistaan mittaa ottaa nelisenkymmentä traktoriurheilijaa kolmessatoista eri luokassa.

Kisassa on mukana vain yksi paikallinen kilpailija, tyrnäväläinen Lasse Kallinen.

Hän starttaa Leila-traktorillaan super sport 3600 kg -luokassa.

Lakeuden Traktoriurheilijoita edustavat myös härmäläinen Iina Kaikkonen sekä ensimmäistä kertaa SM-osakilpailuun osallistuva raahelainen Anssi Hökkä.

Kaikkonen kilpailee compact diesel -luokassa Elonorillaan ja Hökkä Farm Sport 2500 kg -luokassa Nuffield DM4 -koneellaan.

Helppo laji seurata

Kilpailijamäärältään marginaalisen traktorivetokisojen suosiota selittää lajin yleisöystävällisyys. Säännöt ovat yksinkertaiset ja siksi lajia on helppoa seurata. Kisassa ideana on kaikessa yksinkertaisuudessaan vetää traktorilla tai muulla vetoajoneuvolla painonsiirtolaitetta eli jarruvaunua radalla mahdollisimman pitkä matka.

Traktorit on jaettu kahteen pääryhmään, viritettyihin vakiotraktoreihin ja vapaasti rakennettuihin modified-traktoreihin. Pääryhmät on jaettu eri luokkiin koneiden painon ja voiman perusteella.

– Lajia on helppoa ja mukavaa seurata ensikertalaistenkin, Heikki Patala sanoo.