Se alkoi oikeastaan loppuvuodesta 2010 ja se oli vahinko.

Tuolloin sanomalehti Keskisuomalaisessa toimittajana ollut Tero Karjalainen kirjoitti lehteen jouluaiheisen kolumnin, johon kokosi hauskoja asioita lapsuus- ja nuoruusvuosiltaan Kuusamosta.

Karjalainen ajatteli tehdä kuten kuusamolaisisännät, jotka 1950-luvun koskisotien aikaan myivät koskiosuutensa kahteen kertaan. Hän tarjosi samaa kolumnia Kuusamossa ilmestyvään Koillissanomat-lehteen.

Kolumni julkaistiin ja oli kuulemma naurattanut paikallisia vallan hirveästi.

Aluksi Karjalainen kirjoitteli lisää silloin tällöin kun sai idean ja lähetti kolumnin Koillissanomiin. Jossain vaiheessa lehdessä ärsyynnyttiin kokoamaan hajanaisia kolumneja ja Karjalaista pyydettiin kirjoittamaan joka viidennelle perjantaille.

Tuolloin piti alkaa oikeasti miettiä, jotta jutunjuurta syntyi. Ja syntyihän sitä. Tähän mennessä pitkästi toista sataa kolumnia.

Sekä vanhaa että uutta

12 vuoden jälkeen Karjalainen alkoi tuumia, että olisi mukava saada kirjoitukset talteen, kun luultavasti kolumnihommia on enemmän takana kuin edessä.

Hän haki Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö Jokesilta apurahaa ja se tärppäsi. Tukea tuli myös Kuusamon kaupungilta U.A. Virranniemen rahastosta.

Karjalainen alkoi lukea kolumnejaan, käsitteli niitä monta kertaa, ja kun 3 000 merkin rajaa ei enää ollut, kirjoitteli lisää, mitä mieleen tuli.

Kirjan sapluunan hän pölli vanhalta kaveriltaan tietokirjailija Timo J. Tuikalta. Ensin on alkuperäinen juttu ja sen perään uutta tekstiä ikään kuin kommenttiraitana kursiivilla.

Näin hän sai upotettua tekstiin hyviä pikkujuttuja omasta mielestään ei niin hyvistä tai aiheeltaan vanhentuneista kolumneista.

– Niin se syntyi. Mietin kyllä, tuleeko tästä mitään.

Ei jäänytkään perikunnalle

No tulihan siitä. Karjalaisen loppuvuodesta 2022 ilmestyneen Kuusamon legendat -kirjan ensimmäinen painos myytiin loppuun Kuusamon Prismassa viikossa ja toinenkin melkein samassa ajassa.

Nyt kirjasta on tulossa jo neljäs painos. Kappalemääriä Karjalainen ei paljasta. Koillismaan Osuuskaupan market-tuen päällikkö Jari Manninen on hehkuttanut Kuusamon legendojen olevan Kuusamon Prisman historian myydyin kirja.

Sitä Karjalainen ei osannut arvata. Hän ajatteli, että äiti ja pari kohteliasta sukulaista voisivat sen ostaa ja että laatikollinen kirjoja jäisi aikoinaan perikunnan riesaksi. Toisin kuitenkin kävi.

"Kaikki kirjan jutut ovat totta, totena kerrottua tai legendana totta." Tero Karjalainen

Kuusamolaiset ja entiset kuusamolaiset ovat löytäneet kirjan ihan ulkomaita myöten. Kaukaisin kirja on lähetetty Tyynenmeren saarelle.

Karjalainen kertoo muisteluidensa lisäksi koonneensa kolumneihin perheessään ja suvussaan liikkuneita totena kerrottuja juttuja. Mukana on myös paljon tarinaa kuusamolaisesta koulumaailmasta. Niihin lienevät kuusamolaiset samaistuneet.

Lisäksi lukijoita kutkuttanee löytää kirjasta joku tuttu. Siinä kun osa henkilöistä esiintyy omalla nimellään, osa peitetysti.

Niin, se ensimmäinen joulukolumnikin löytyy kirjasta.

Henkinen kuusamolaisuus jäi

Karjalainen vietti ensimmäiset 20 ikävuottaan Kuusamossa. Ja kuten kliseisesti sanotaan, mies voi lähteä Kuusamosta, mutta Kuusamo ei lähde miehestä.

Karjalainen tunnustaa olevansa umpikuusamolainen. Molemmat mummulat ovat siellä ja sukua vuosisatojen takaa.

– Siitä on vaikea yli käydä. Se ei katoa minnekään, henkinen kuusamolaisuus.

Parivuotiaasta Linnea-tyttärestäkin on tulossa kaksikielinen. Päijät-Hämeestä kotoisin oleva puoliso puhuu tytölle suomea, Karjalainen kuusamoa.

Linnea ei esimerkiksi mene nukkumaan, vaan korsaamaan. Ja hän kertoo ulkona olevan pimmeetä.

Mitä sitten ovat ne kirjassa mainitut kuusamolaisten törröttävät, eli suomennettuna korostetut piirteet?

Ensimmäisenä Karjalainen mainitsee suoruuden, jota muut ihmiset voivat pitää tylyytenäkin. Se ilmenee muun muassa siinä, että konditionaalin käyttö ei ole kuusamolaisten vahvuuksia.

– Kun muualla sanotaan Toisitko kahvia, niin Kuusamossa sanotaan Tuo kahvee tai Kaaja kuppi. Paa valumaan. Kairalla ei mahdeta pyöristellä asioita.

Suoruudessa on hyvät ja huonot puolensa. Se voidaan katsoa tehokkuudeksi, mutta toisaalta epäystävällisyydeksikin.

– Puoliso kuvailee riitatilanteita kauniisti, että kysymys on kulttuurieroista.

Tero Karjalainen Kuusamon ydinkeskustan kuuluisassa Neljäntienristeyksessä. Virallisesti se on nimeltään Kitkantien ja Ouluntien risteys. Kuva: Jussi Väätäinen

Toinen piirre on kaunistelemattomuus. Kuusamolainen osaa järjestää juhlat, mutta ne eivät ole juhlavia.

Esimerkiksi syntymäpäiviin on valmistauduttu pitkään ja kynttilät pitäisi ottaa esille. Isäntä sanoo, että kannattaako sitä nyt, poltetaan parempana aikana.

Karjalaisen mukaan se on kuusamolaista huumoria, liioitellun karua sielunmaisemaa, josta tulee vähän koomista. Se on tapa puhua ja kuulija saa miettiä, onko se tosissaan vai ei. Yleensä ei ole.

Pikaopas kuusamolaisuuteen

Kirjassaan Karjalainen kertoilee vanhoista opettajistaan, listaa muun muassa Nilon yläasteen kovimmat tupakkapaikat ja kylän kovimmat kahvitarjoilut, muistelee jalkapallopelejä ja tappeluita, opastaa kuusamolaiseen kursailuun ja atimointiin (suomeksi kyläilyyn), antaa pikakurssin murteesta sekä tutustuttaa yhteen kuusamolaisia määrittelevään luonteenpiirteeseen, säästäväisyyteen.

Legendalla Karjalainen tarkoittaa sitä, että juttu pannaan vähän eholle. Kylillä liikkuvia huhuja ei voi journalistisilla menetelmillä tarkistaa, mutta kun sukulaiset kertovat asiasta totena, niin uskottavahan se on.

– Kaikki järjen rajoissa oleva on kirjassa totta tai totena kerrottua. Huhu on ollut liikkeellä, joten jotain on ehkä tapahtunut.

Palelevan teinin hahmo säilyy

Vaikka kirjasta saanevat eniten irti kuusamolaiset, on siinä myös yleissuomalaista tarttumapintaa.

Karjalainen kertoo saaneensa sähköpostia työtutultaan Joensuusta. Tämä kertoi nauraneensa ja löytäneensä kirjasta tunnistettavia piirteitä, esimerkiksi pipon.

Karjalaisen nuoruudessa pipoa ei pidetty tai sitten se muotoiltiin littanaksi haineväksi, jota pidettiin vaakatasossa päälaella. Korvia se ei saanut peittää. Ei edes 30 asteen pakkasessa.

Nykyäänhän on menty toiseen ääripäähän. Nuoret käyttävät pipoa myös sisällä. Toisaalta nilkat ovat paljaina ja avokäsin pyöräillään pakkasessa toinen käsi ohjaustangolla, toisessa kädessä kännykkä.

Ja tietysti tallataan mahdollisimman huonosti talveen sopivissa kesäkengissä.

– On ollut hauska huomata, että palelevan teinin hahmo säilyy. Se vain muuttaa muotoaan.

Viimeksi Karjalainen näki tällaisen teinin tammikuun alussa Kuusamossa. Tämä ajoi jopolla liikuntahallille avopäin, avokäsin ja kesäkengissä. Ei näyttänyt olevan kylmä, vaikka pakkasta oli toistakymmentä astetta.

Rauhassa saa vielä kävellä

Helsingissä asuva Karjalainen vietti perheineen vuodenvaihdetta Kuusamossa. Saako Kuusamon Prisman menestynein kirjailija kävellä kylillä rauhassa?

– En tiedä töllöttävätkö, joku voi ehkä tunnistaa. Yhden tutun tapasin Prismassa. Oli hän kirjan lukenut. Kun olen jo 46-vuotias, kestän hetken huomion. Kohta tulee seuraava.

Karjalainen kuitenkin myöntää, että omistuskirjoitusten antaminen tuntui oudolta. Kirjan ilmestyttyä hänet kutsuttiin kirjailijavieraaksi Kuusamon kirjastoon. Tupa oli täynnä.

– Kun ensimmäiset nimikirjoitukset pyydettiin, en tiennyt mitä kirjoittaa. En ollut valmistautunut tai tottunut. Kirjoitin sitten umpikuusamolaisia lukuhetkiä, tai käsmäläisiä lukuhetkiä. Yhdelle piirsin Käsmä 9 -kyltin, joka näkyy tien varressa Oulusta Kuusamoon ajaville.

Tuleeko Oulun illassa turpaan?

Saa nähdä, tuleeko kirjasta hitti Oulussakin. Oulussa on nimittäin paljon kuusamolaislähtöisiä. Oulu on kuusamolaisten Amerikka, jossa kärytettiin piirilevyä 1990-luvulla ja käydään sairaalassa taksilla, kuvailee Karjalainen.

Hänelle Oulu on tuttu paikka. Ensimmäisiä kertoja Karjalainen oli yötä Oulussa yläasteikäisenä käydessään American Car Show'ssa Ouluhallissa.

– En uskaltanut illalla kävellä kahta korttelia kauemmaksi, kun olin varma, että tulee heti turpaan.

Kerran käytiin bussilla luokkaretkellä Tietomaassa. Sepänkadulla oli huoltoasema, josta mentiin porukalla hakemaan irtojäätelöä.

– Yksi Jari sanoi myyjälle, että pyöräytä iso pallo. Myyjä kysyi, ootteko Kuusamosta. Kuusamolaisilla oli maine kovina tinkaajina. Myyjä tiesi heti.

Vuosia myöhemmin Karjalainen kävi autokoulun Kuusamossa, mutta se ei valmentanut maailman isoihin liikenneympyröihin. Annetaan miehen kertoa omin sanoin.

"Kuusamon autokoulun liukkaan kelin kurssin suoritin kasviöljyllä täärätyllä pellillä Kiimingissä. Olin 18,5-vuotias ja ajanut ainoastaan Kuusamossa. Kurssin jälkeen suuntasin kaverini kanssa Kiimingistä Ouluun. Sekoilin ajamalla vasten yksisuuntaista ja pysähdyin punaisiin keskelle risteystä. Katsottiin viisaammaksi lyödä auto parkkiin."

On hän sen jälkeen vähän isommillakin kylillä autoillut.