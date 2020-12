Tortti eli rukki on musiikkinäytelmän keskeinen esine ja Sofia Snellin työkalu. Sofia asuu yhdessä Jussin kanssa Kamaripirttiä Pajalan Erkheikissä. Kuva: Hannele Kenttä

William Snellin vuonna 1944 painettu Kamaripirtiltä – muisteluksia Tornion murtheela on musiikkinäytelmä Tortin tarinan lähtökohtana. Kieli on ajansaatossa muuttunut, mutta huoli ja viesti kielen säilymisen puolesta on edelleen sama.

Näytelmää ohjaava Pia Suonvieri on koonnut ryhmän, johon kuuluvat Paula Lauri, Adam Huuva, Sami Bergman ja Anna Lindqvist. Hankkeen taustalla on vähemmistökielivaltuuskunta, ja rahoitus tulee kunnalta, Tornionlaakson Neuvostolta ja Ruotsinsuomalaiselta kansankorkeakoululta.