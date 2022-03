Gunda

Yle Teema & Fem klo 21.00





Sika makoilee rauhassa. Tuuli heiluttaa kuivia heiniä, kun kamera lähestyy vaivihkaa. Niin kuin ei tahtoisi herättää. Kohta kolme pientä porsasta kierähtää ulos, lenkille ennen ruokailua. Pian niitä onkin lisää. Elokuvien alut ovat tärkeitä, ja niin on tälläkin kertaa. Ohjaaja Viktor Kossakovsky kutsuu katsojan taikapiiriin: seuraamaan eläinten täyttä elämää, joka menee urbaanilta nykyihmiseltä tykkänään ohi. Ja niin taitaa mennä monin paikoin maaseudullakin, siitä on tehokarjatalous pitänyt huolen. Gunda-emakon elämä norjalaisella maatilalla on tavallista vapaampaa, mutta tuotantoeläimiä siellä kuitenkin ollaan. Kossakovsky ei saarnaa, mutta kunnioittaa kohteitaan. Kun kiirettä ei ole, alkaa jokaisen eläimen yksilöllisyys hahmottua. Kesätuulessa ja mustavalkoisissa kuvissa on paratiisin tuoksu, ainakin hetken. Ensiesitys. (Norja 2021)

Hyvät, pahat ja rumat





Hero klo 21.00

Sergio Leonen ”Dollaritrilogian” päätösosassa historia puskee kuviin jo voimalla. Sisällissota säestää Clint Eastwoodin, Lee Van Cleefin ja Eli Wallachin kilvoittelua kullasta. (Italia 1966)