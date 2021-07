Kalajoen metsäpalo Kuva: Tuovi Pulkkanen

Kalajoen valtava maastopalo riehuu yhä. Paloa sammutetaan jo neljättä päivää. Sammutustyöt ovat jatkuneet koko yön

Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrotaan, että palon kooksi on vahvistunut yön aikana 300 hehtaaria. Torstai on palon kannalta hyvin ratkaiseva päivä, sillä perjantaiksi on luvattu sadetta, joka auttaa sammutustöissä.

Palo levisi latvapaloksi keskiviikkona, mutta nyt palo on enää hyvin pieniltä osin latvoissa.

Aamupäivän aikana pelastushenkilöstö vaihtuu suurelta osin, sillä henkilöstö tekee jopa vuorokauden mittaisia työvuoroja. Aamulla maastoon tulee noin 60 tuoretta pelastajaa. Kaikkiaan maastossa työskentelee noin sata henkilöä.

Torstaille sammutustöihin saadaan mukaan neljä helikopteria, joista kolme on Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta ja yksi yksityiseltä yhtiöltä.

Maastossa on käytössä monenlaista konekalustoa. Esimerkiksi kaivinkoneilla tehdään paloa rajaavia palokäytäviä. Paikalla on myös yksityisten tahojen traktoreita, joilla saadaan kuljetettua vettä.

Tältä palo näytti maanantaina. Video: Tuovi Pulkkanen

Alkuperäinen palopaikka on noin seitsemän kilometriä Rautiosta lounaaseen.

Viranomaiset valmistautuivat jo keskiviikkoiltana evakuoimaan läheisten alueiden asukkaita. Toistaiseksi evakuointeihin ei ole tarvinnut ryhtyä.

Paloa sammuttamassa on ollut virka-apuna pelastusryhmiä ympäri Suomen. Torstaina paikalle tulee henkilöstöä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta sekä Espoon VPK:sta, joka lähettää palopaikalle kymmenen henkilöä. Asiasta kertoo Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen Twitterissä.

Haapanen kertoo myös, että sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on lähettänyt paloa sammuttaville tsemppiviestin.