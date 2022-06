Elokuvassa Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset Heidi (Rosa Honkonen) rakastuu salskeaan jääkiekkoilijaan Lauriin (Tiitus Rantala). Kuva: Lars Johnson / Yle

Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset

TV2 klo 21.05

Hannaleena Haurun viimeisin elokuva Fucking With Nobody (2020) kärsi korona-ajasta ja ensi-illan jatkuvista siirroista. Se on sääli, sillä satiiri rakkaudesta somen aikakaudella osui moniin hermoihin.

Vähän otollisemman vastaanoton sai tämä Haurun esikoinen, jossa nuorta rakkautta seurataan läikkyvän tajunnan ja anarkistisen asenteen voimalla. Inka Haapamäki ja Rosa Honkonen ovat Satu ja Heidi: bestikset, jotka pääsevät sen verran jyvälle feminismistä, että ryhtyvät sabotoimaan ökyhäitä. Rakkaus kun ei ole kaupan.