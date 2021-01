Liikenne Tornion rajanylityspaikalla on vähentynyt puoleen siitä, mitä se oli ennen keskiviikkona voimaan tulleita rajoituksia. Myös suomalaiset ovat vähentäneet rajan yli kulkemista kuten on toivottu. Kuva: Jussi Leinonen

Paljonko ihmisiä on käännytetty Suomen rajalta Torniossa, kapteeniluutnantti Tapio Kulmala Länsi-Suomen merivartiostosta rajoitusten kiristymisen jälkeen?

– Olemme opastaneet takaisin ensimmäisenä päivänä keskiviikkona noin 40 henkilöä, torstaina noin 17 henkilöä. Annamme ihmisille mahdollisuuden mennä täydentämään esimerkiksi työhön liittyviä asiakirjoja.

Paljonko liikenne Tornion ja Haaparannan välillä on vähentynyt uusien rajoitusten myötä?

– Liikenne on pudonnut noin puoleen siitä mitä se on ollut lähiaikoina. Suurin osa liikenteen vähenemisestä johtuu siitä, että ruotsalaisten määrä on vähentynyt, mutta myös suomalaiset ovat vähentäneet kulkemista.