Meri-Lapin Meripelastajat saivat käyttönsä uuden PV3-luokan pelastusveneen. Kuva: SUOMEN MERIPELASTUSSEURA

Meri-Lapin Meripelastajien Tornion asemalle on saatu uusi meripelastusvene, jonka avulla meripelastusvalmius paranee huomattavasti.

PV3-luokan pelastusvene on 10 metriä pitkä, ja se on varustettu kahdella 300 hevosvoiman perämoottorilla, ja sen huippunopeus on 42 solmua. Hydraulinen keulaportti helpottaa rantautumista ja mahdollisen potilaan siirtoa.