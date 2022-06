Lohisaaliista voi ilmoittaa lohitilasto.fi-sivustolle. Saalisilmoitus on vapaaehtoista. Kuva: Iines Jakovlev

Lohenkalastuskausi on alkanut. Vapakalastajien ja uistelijoiden pyytämiä lohisaaliita voi seurata lohitilasto.fi-sivustolta.

Sivustolle on kirjattu vuodesta 2015 lukien Tornionjoen ja Muonionjoen lohisaaliit kunnittain Ruotsista ja Suomesta. Saaliiden kirjaaminen on vapaaehtoista, joten sivustolla on rajallinen määrä Tornionjoen ja Muoniojoen kokonaissaaliista.