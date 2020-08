Tornio

Torniossa räjäytettiin pommi rajavartiolaitoksen käytössä olleen vuokra-auton alla 4. elokuuta. Räjähdys tapahtui Putaan kaupunginosassa Aarnintiellä. Kuvassa olevat autot eivät liity tapaukseen. Kuva: Jouni Porsanger

Poliisi aikoo esittää tänään vangittavaksi kahta ihmistä, joiden epäillään liittyvän Torniossa kaksi viikkoa sitten tapahtuneeseen räjähdykseen. Asiasta kertoo STT:lle tutkinnanjohtaja Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista.

Mäntyniemen mukaan toinen vangittavaksi esitettävistä on jutun pääepäilty.

Tutkinnassa otettiin perjantaina kiinni neljä ihmistä. Mäntyniemi kertoo, että lauantaina poliisi teki viidennen kiinnioton Lapin alueella.

Lauantaina kiinni otettu on vangittavaksi vaadittavien joukossa. Kiinni otetuista kolme on vapautettu.

Epäiltyjen vangittavaksi esittämisestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Tutkinnassa edistytty

Mäntyniemen mukaan tutkittava rikoskokonaisuus on lähtenyt hyvin selviämään.

– Tarkemmin en voi vielä avata, mitä kaikkea on saatu selville. Tutkinta on lähtenyt etenemään, ja asiaan on saatu hyvin selvyyttä. Tutkinta on silti pahasti kesken.

Tapahtumia tutkitaan yhä räjähderikoksena ja tuhotyönä. Mäntyniemen mukaan kaikki epäillyt ovat suomalaisia.

Vangittavaksi vaadittavat kaksi ihmistä tuntevat toisensa, tutkinnanjohtaja kertoo.

Pakettiauto vahingoittui räjähdyksessä

Räjähdys tapahtui Tornion Aarnintiellä tiistaina 4. elokuuta noin kello 00.50. Siinä vaurioitui Rajavartiolaitoksen käyttöön vuokrattu sininen Volkswagen Transporter -pakettiauto.

Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on majoittunut Aarnintiellä. Poliisin tietojen mukaan vuokra-autoa oli käytetty räjähdystä edeltäneenä iltana.

Mäntyniemen mukaan teon motiivia selvitetään parhaillaan.

– Tutkinnan keskeinen tehtävä on selvittää, kohdistuiko tämä Rajavartiolaitokseen vai ei. Se on nyt se keskeinen tutkintalinja tällä hetkellä. Motiivi on vielä tarkentumatta, mutta näitä selvitetään.

Poliisin arvion mukaan räjähde oli pienehkö, sillä pakettiauton saamat vauriot olivat vähäisiä. Auton perä vaurioitui räjähdyksessä, mutta henkilövahinkoja ei aiheutunut.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 11.27.