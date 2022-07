Lohta on noussut Simojokeen vajaa 3000 ja Tornionjokeen reilu 42 000 yksilöä. Luken mukaan määrät ovat odotusten mukaiset ja koko kesän nousulohimäärät asettuvat ennusteiden mukaan viime kesien tasolle. Kuva: Iines Jakovlev

Kesä- ja heinäkuun alun aikana Tornion- ja Simojokeen on noussut lohia kudulle Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan keskimääräisen tason verran.

Heinäkuun 14. päivään mennessä Simojokeen on noussut 2819 lohta. Lohien vaellus on ajoittunut samalla tavalla kuin keskimäärin edellisvuosina. Tornionjokeen on noussut 42 330 lohta heinäkuun 12. päivään mennessä.