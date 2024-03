Oulun torirannan laiturialue uusitaan lähivuosien aikana, koska nykyinen laituri on lähellä käyttöikänsä loppua. Se on osin pahasti painunut, ja koko puulaiturissa on runsaasti lahovaurioita. Uusiminen pitäisi laiturista tehtyjen tutkimusten perusteella tehdä heti, sillä pohjoispäädyn ja laiturin alla oleva tukiseinä ovat huonossa kunnossa.

Jos laituria ei heti uusita, tulee se ottaa tehostettuun tarkkailuun ja seurata kuntoa, kehotetaan torinrannan laiturin ympäristösuunnitelmassa. Tavoitteena on, että laiturialueen peruskorjaus tehdään vuosien 2024–2027 aikana.