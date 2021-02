Torihotellin työmaa. Arkistokuva. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Torialueelle rakennettavan hotellin viivästysehdot tarkentuivat maanantaina Oulun kaupunginhallituksen kokouksessa. MGP Services Oy:n on rakennettava tontille hotelli rakennuksineen ja maanalaiset parkkitilat 30. kesäkuuta 2022 mennessä.

Rakentamisen edistämisen välitavoitteeksi asetettiin, että hotellirakennuksen rakennekatselmus on oltava hyväksytysti suoritettuna 31. lokakuuta 2021 mennessä. Muussa tapauksessa kaupunki on oikeutettu perimään viivästyksen vuoksi sakkoa 150 000 euroa ja irtisanomaan vuokrasopimukset. Silloin yhtiö on velvollinen laittamaan alueen vuokraamista edeltävään kuntoon.