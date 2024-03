Oulun Toppilaan Satamatielle suunnitellaan liikerakennusta, johon on tulossa suurehko vähittäiskaupan myymälä. Kooltaan rakennus tulisi olemaan 3500 kerrosalaneliötä.

Rakennushankkeen takana ovat Temotek oy ja Pave Arkkitehdit oy. Mikä kauppa siihen on tulossa, sitä ei kerrota. Neuvottelut toimijan kanssa ovat käynnissä, eikä pörssiyhtiön sääntöjen mukaan yrityksen nimeä ei voida vielä vahvistaa.

Toppilaan suunnitellaan uutta kaupparakennusta melko lähelle Toppilan K-Supermarketia. Tekijä: Lea Remes

Oulun yhdyskuntalautakunnassa on käsiteltävänä tiistaina tonttivaraushakemus, jossa Temotekille ja Pave Arkkitehdeille varattaisiin kaksi tonttia Toppilasta. Tontit on tarkoitus yhdistää ja rakentaa niille yksi rakennus. Ne on tarkoitus vuokrata hakijoille tai niiden perustamalle yhtiölle.