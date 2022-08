Topi Raitanen karisti italialaiskaksikon kannoiltaan vesiesteellä. Kuva: Leonhard Simon/EPA

Topi Raitanen juoksi 3000 metrin esteiden Euroopan mestariksi Münchenissä perjantai-iltana.

Raitanen paahtoi mestariksi viimeisen kierroksen kirillään. Suomalaisen voittoajaksi kirjattiin 8.21,80. Hopealle juossut Italian Ahmed Abdelwahed jäi Raitasesta 55 sadasosaa.

Raitanen otti ohjat käsiinsä juoksun alkumetreiltä lähtien. Kisan edetessä Italian veljekset Osama ja Ala Zoghlami siirtyivät kärkeen.

Tuore Euroopan mestari hehkui onnesta kisan jälkeen.

– Tuntuu erittäin hienolta. Tätä kohti on tehty töitä useamman vuoden ajan. Olen tiennyt, että olen porukassa, joka taistelee mitalista. Nyt vauhdinjako sopi minulle hyvin, Raitanen sanoi Ylen haastattelussa.

Raitanen sanoi halunneensa pitää kohtalaista vauhtia. Lopullinen isku tapahtui viimeisellä kierroksella.

– Nostin asetelmia ja otin takasuoran esteen paremmin. Vesiesteen jälkeen ajattelin, että saa olla aika kova kaveri, jos tulee vielä ohi. Viimeisen esteen jälkeen mietin, että kauan pitää vielä juosta, että voi tuulettaa.

Raitasen oululaisen valmentajan Janne Ukonmaanahon mukaan kärkeen säntääminen oli osa taktiikkaa.

– Tarkoituksena oli mennä lähelle keulaa. Siitä hän pystyi reagoimaan jokaiseen iskuun. Odotimme, että italialaiset lähtevät vetämään jossain vaiheessa, Ukonmaanaho sanoi.

– Tänään oli Topin näytös, Ukonmaanaho hekumoi.

Raitanen kertoi katsoneensa vanhoja highlight-koosteita suomalaisen yleisurheilun klassikkohetkistä Münchenin Olympiastadionilla.

– Pakko myöntää, tuli katsottua. Ei tämä Saksa olekaan niin paska maa, mitä on joskus sanottu. On hienoa olla jatkamassa perinteitä, hän lohkaisi.

Topi Raitanen kääriytyi Suomen lippuun Euroopan mestaruuden kunniaksi. Kuva: Christian Bruna/EPA

Raitanen korosti arvokisavoiton olleen haave jo pitkään.

– On tätä pikkupojasta asti unelmoinut. Olen saanut hienoja ihmisiä taakseni, jotka ovat luottaneet, että entisestä suunnistajasta koulitaan kansainvälisen tason juoksija. Perhe on antanut mahdollisuuden tavoitella omia unelmia, entinen suunnistaja kertoi.

Raitanen antoi kiitosta valmentaja Ukonmaanaholle.

– Pyysin Jannea treffeille vuonna 2016, mutta ensimmäisellä kerralla hän ei suostunut valmentajakseni. Muutaman kerran jälkeen Janne lämpeni, ja teimme suunnitelman Tokiota varten. Tokiokin oli hieno onnistuminen, ja nyt saimme hakemamme palkinnon. Iso kiitos Jannelle, meillä on ollut vaikeita ja hyviä hetkiä.

Katsomossa kisaa seuranneet Raitasen vanhemmat olivat onnensa kukkuloilla.

– Topi on niin hyvässä kunnossa, että hän on vaikea voitettava Euroopassa. Olen luottanut Topiin, kun hän on tehnyt kovasti töitä. Tässä on hyvä palkinto, isä Anssi Raitanen sanoi.

Äiti Tuija Raitanen kertoi jännittäneensä poikansa juoksua.

– Olen onnellinen, kun meni noin hyvin. Varmasti tänään juhlitaan jonkun verran, hän hihkaisi.

Raitasen MM-kisat Eugenessa menivät pipariksi terveyssyiden takia. Juoksija kokosi kuitenkin itsensä täydellisesti ja kuittasi EM-kultaa.

– Tiesimme kyllä koko ajan, että löydämme keinot ja taklaamme ongelmat. Olen koko ajan tiennyt, että Topi on kunnossa, Ukonmaanaho kertoi.

Kultajuoksua oli seuraamassa myös Raitasen treenikaveri, Münchenissä 800 metrin alkuerissä karsiutunut Joonas Rinne.

_ Topi on tosi ammattimainen kaikessa tekemisessään. Hän on tarkka ja määrätietoinen tyyppi. Topi on leirillä mukavaa ja rentoa seuraa, Rinne hehkutti.

