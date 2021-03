Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärpät ja puolustaja Topi Niemelä ovat solmineet yksivuotisen jatkosopimuksen. Niemelä, 18, on pelannut tällä kaudella kuusi ottelua U20 SM-sarjassa ja 15 ottelua Liigassa.

Tällä hetkellä Niemelä on sairastuvalla toipumassa helmikuun puolivälissä kärsitystä vammasta.

– Vointi on ihan hyvä olosuhteisiin nähden. Kivut on jo hellittäneet ja yöt pystyy nukkumaan. Päivisin käyn kävelyllä, se on oikeastaan ainoa aktiviteetti mitä voi tehdä, Niemelä kertoo tiedotteessa.

Niemelän kausi on ollut henkilökohtaisella tasolla hyvin vuoristoratamainen. Vuodenvaihteessa nuori mies kävi Kanadassa pokkaamassa nuorten MM-pronssia. Kisojen jälkeisillä karanteenijäillä sattunut loukkaantuminen piti hänet poissa Liiga-peleistä helmikuun alkuun asti.

Niemelä ehti pelata kuusi ottelua, ennen kuin raju törmäys laitaan 16. helmikuuta TPS-ottelussa vei hänet ensimmäisten arvioiden mukaan 6-8 viikon sairaslomalle.

Niemelän mukaan mieli on pysynyt virkeänä haastavasta tilanteesta huolimatta.

– Totta kai tällainen ottaa päähän, mutta olen luonteeltani aika rento ihminen. Itse olen valinnut jääkiekon lajikseni, ja tässä lajissa välillä sattuu ja tapahtuu. Surkuttelemalla ei toivu yhtään sen nopeammin. Nautin nyt parhaani mukaan niistä asioista, mistä voin.

Niemelä nousi viime kaudella hieman yllättäenkin Liiga-joukkueen vakiokokoonpanoon ja suoriutui pelaamastaan 43 ottelusta mallikkaasti. Niemelän on pystynyt omien sanojensa mukaan kehittämään peliään viime vuosina määrätietoisesti.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Ahon mukaan Niemelälle kaavaillaan isoa roolia tulevalle kaudelle. Nuori puolustaja on osoittanut pystyvänsä pelaamaan Liigassa korkealla tasolla.

– Olemme laskeneet, että Topi pystyy ensi kaudella pelaamaan joukkueen TOP 4 -puolustajana. Hän on pelaajana varmasti sellainen, joka tulee vielä jatkamaan matkaansa täältäkin eteenpäin. Upeaa, että hänen kanssaan saatiin sovittua jatkosta kärppäpaidassa.