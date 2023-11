Toni Roponen on seuraamassa Rukan maailmancup-kisoja Olympiakomitean huippu-urheiluvastaavan roolissa. Kuva: Jussi Väätäinen

Urheilu on näytellyt suurta roolia viisikymmentä vuotta täyttäneen Toni Roposen elämässä. Monessa mukana ollut haukiputaalainen on profiloitunut vahvasti hiihtovalmentajana, mutta vuosien varrella hän on päässyt tutustumaan moniin muihinkin urheilulajeihin.

Edelleen itsekin, lonkan tekonivelten asennuksen jälkeen ilman kipuja, aktiivisesti liikkuvan Roposen mieli on nuori, eikä 50 tunnu kokoaan suuremmalta virstanpylväältä.