Pitkät kisamatkat menevät yleensä samalla kaavalla. Alussa on epäjärjestys, sitten tulee rutiini, jossain vaiheessa väsymys ja lopulta on yhtäkkiä jotenkin ihmeellisesti päätöspäivässä. Päivät puuroutuvat keskenään. Tokion olympialaiset tuskin unohtuvat, sillä niin poikkeuksellinen reissu tämä on ollut. Asiasta enemmän tämän päivän kolumnissa.

Sunnuntaina ei ollut enää yhtään kisatapahtumaa buukattua ohjelmistoon, joten konttoripäivä mahdollisti hieman kiertelyä Uenon puistossa ja Yanesenin viehättävillä kujilla, jossa aina tasaisin väliajoin tavallisella kadulla jonkin talon naapurina oli temppeli. Sivukujan ravintolassa puolestaan olivat niin riemastuneita tempuraa ja sashimia tilanneesta olympiakävijästä ("ooooohhh, Finland"), että lähtiessä neljä työntekijää tuli kumartelemaan pihalle asti.

Kannatti muuten aikoinaan opetella syömään puikoilla.

Hätätila ei lue lakia. Virallisesti alkoholin tarjoilu on koronan takia kielletty, mutta havaintojen perusteella aika moni Izakaya-pubi kantaa olutta normaalisti asiakkailleen.

Iltalenkki vei taas Sumida-joen vartta. Tokiolaiset olivat ottamassa kuvia Sky Tree -tornin olympiarenkaista ennen kuin ne sammuivat. Paluumatkalla pyörähdin läheisen Asakusan kaupunginosan kautta, missä on 600-luvulla perustettu maineikas buddhalaistemppeli Sensō-ji.

Tokiossa pääsee modernista vanhaan maailmaan minuutissa.

Nyt on aika panna piste, taksi Naritan kentälle lähtee kuudelta aamulla. Kiitos teille, jotka jaksoitte kulkea päiväkirjojen mukana. Maanantaina voisi lämmittää saunan.