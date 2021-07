Tokion keisarillinen palatsi tunnetaan, mutta niin tunnetaan myös saman puiston kulmilla oleva Nippon Budokan. Tuntui kerrankin ihanalta, kun kisabussi jäi vähän kauemmas areenasta. Kaskailauma siritti, kun loppumatka Nippon Budokaniin kulki pienen puiston kautta.

Näyttävä Budokan on 14000 katsojan monitoimiareena, joka on kamppailulajien pyhättö. Se oli judon kisapaikka jo vuonna 1964, ja nyt 57 vuotta myöhemmin – restauroituna toki.

Budokan on tuttu nimi myös musiikin harrastajille. The Beatles veti siellä viisi show'ta jo vuonna 1966. Sen jälkeen areenalla esiintyneiden kavalkadi on kuin klassisen rockin tietosanakirjasta: Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Aerosmith, Fleetwood Mac, Kiss, Bob Dylan, ABBA, The Police ja niin edelleen. Kaiken lisäksi puhutaan vielä bändien kultakausista.

Eri bändien ja artistien Live at Budokan ja muut livelevyt ovat käsite. On olemassa jopa feikkejä Live at Budokan -nimikkeitä, jotka on oikeasti äänitetty aivan muualla.

Muhammad Alikin on iskenyt Budokanissa voiton.

Lenkkikengät jalkaan

Illalla heittäydyin sitten vallan hurjaksi. Iskin tiedot kuplavalvojan kirjaan ja lähdin juoksemaan 15 minuutin ajaksi. Tuskin siinä on mitään eroa siihen, että käy vartin ajan sallitusti kaupassa. Jos joku jostain sairastuu, niin ennemmin siitä, että ei saa kuntoilla ja hoitaa terveyttään. Viikon tauko juoksemisesta on saanut polven kipeäksi, joten tuntui hyvältä päästä kunnolla liikkeelle.

Lämpötila oli siedettävä, joten kenties yöjuoksut saavat jatkoa.