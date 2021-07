Pehmeä lasku?

Toki tämä oli odotettavissa. Pandemia on pannut maailmaa sen verran sekaisin, että kun kone laskeutui keskiviikkoaamuna Japanin aikaa Tokion Hanedan lentokentälle, edessä oli melkoinen solmukohta lippusten, lappusten, sovellusten, sylkinäytteiden ja muiden kanssa. Joillakin kesti pari tuntia, minulla meni kaikkiaan kuusi tuntia ennen kuin olin hotellilla.

Japanilaisille ei silti kehtaa yrmyillä. Kumartaen he auttoivat jokaisessa pisteessä parhaansa mukaan. Ongelma on enemmän pandemia kuin Tokion tyypit. Tasaisin väliajoin piti tosin sanoa maskin läpi "pardon", kun toisen maskin läpi ei saanut japanilaisittain lausutusta englannista mitään selvää. Lost in Translation on maineikkaimpia Tokio-aiheisia elokuvia ja sen nimike on kyllä osuva.

Startti oli Oulunsalosta tiistaina kello 14.00 Suomen aikaa. Tokion hotelliin pääsin noin 19 tuntia myöhemmin ja maski oli käytännössä lähes koko ajan naamalla. Vetää melko nihkeäksi.

Ikkunaton karanteeni

Päätettiin tehdä päiväkirja Tokion olympiareissusta. Tällainen vapaamuotoinen sähellys, jotta ei tarvitse hioa lauseita tai jokaista sanaa. Mikä on tässä joutilaan kirjoitellessa, kun pitää ainakin hetki olla hotellissa karanteenissa rokotteista ja negatiivisista testeistä huolimatta. Outoa olla metropolin keskellä hotellihuoneessa, jonka ikkunasta ei näy läpi.

Aurinko nousee huomenna idästä.