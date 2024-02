Oulu hakee jälleen kaupunginjohtajaa, vain 17 kuukautta sen jälkeen kun edellinen haku alkoi. Kaupunginhallitus julisti viran haettavaksi maanantaisessa kokouksessaan.

Tässä tilanteessa ollaan, koska joulukuussa 2022 virkaan valittu Seppo Määttä pantiin viime joulukuussa eroamaan virastaan. Määtän johtajankyvyt eivät vakuuttaneet poliittisia ryhmiä.

Hakuaika on nyt 15.2.–13.3. Vauhti on kova. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus tekee esityksensä uudesta kaupunginjohtajasta 29.4. kokoontuvalle valtuustolle. Näin uusi johtaja voisi päästä aloittamaan jo syyskuun alussa.

Vielä on arvoitus, kuinka kiinnostava Oulun kaupunginjohtajan pesti nyt on. Määttään liittyvä hämmentävä näytelmä tuskin lisäsi maan viidenneksi suurimman kaupungin houkuttavuutta. Oulu ei näyttäytynyt kaupunkina, jossa luottamushenkilöt täysillä tukevat kaupunginjohtajan työtä.





Oulun tuleva kaupunginjohtaja saattaa aloittaa ensi syyskuun alussa, samoihin aikoihin kuin kaupungintalon remontin on määrä valmistua. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Määttään liittynyt nolo tapahtumasarja korostaa tarvetta viedä uusi valintaprosessi läpi viimekertaista huolellisemmin henkilöarvioinneista aina uuden johtajan vastaanottoon ja tehtävään opastamiseen asti.

Kiinnostava muutos edelliseen hakuun on se, että tuleva virkasuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Moni hakua pohtiva miettii varmasti tulevaisuuttaan pitemmälle kuin vain seuraavan viiden vuoden jaksolle.

Toisaalta määräaikaisuus toimii ykkösviranhaltijan kirittäjänä. Viidessä vuodessa johtajan kuin johtajan on pystyttävä antamaan kyvyistään näyttöjä.

Viime kerralla Ouluun haettiin johtajaa, joka toisi mukanaan uusia tuulia ja vahvistaisi kaupungin vetovoimaa etenkin yritysten silmissä. Muodolliset kelpoisuusehdot oli toki muotoiltu eri sanoin.

Seuraavan johtajan vaatimuksena ovat ylemmän korkeakoulututkinnon ohella vahva johtamiskokemus, hyvä elinkeinoelämän ja julkishallinnon tuntemus, visionäärinen ajattelu sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Kaikki nuo ovat tarpeellisia.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä englannin kielten taito, ja kansainvälistyvässä kaupungissa tuosta vaatimuksesta ei voida tinkiä. Samasta syystä myös muiden kielten taito toivottavasti aidosti lasketaan eduksi.





Takavuosina Oulun johtoon tavoiteltiin aktiivisesti valtakunnan tason kovia nimiä. 1990-luvulla Ouluun kyseltiin niin Martti Ahtisaarta kuin Erkki Tuomiojaa.

Valtakunnallinen tunnettuus ei ole pahitteeksi, sillä tällainen henkilö saa paremmin Oulun äänen kuuluviin. Olennaisinta on silti aina se, miten asiat kotikentällä sujuvat.

Johtajan on oltava tiukasti ajan hermolla ja samaan aikaan katsottava tulevaisuuteen, ymmärrettävä, mihin suuntaan Suomi ja maailma ovat menossa ja mitä mahdollisuuksia muutokset Oululle avaavat.