Kansanedustaja Ben Zyskowicziin kohdistuneen hyökkäyksen merkittävin puoli ei ole niinkään se, kuuluiko tekijä äärivasemmistoon vai -oikeistoon. Periaatteessa tekijä olisi voinut olla ääri-mitävain. Huomionarvoisinta oli, että tämä tyyppi on toistuvasti käynyt kadulla satunnaisten sivullisten kimppuun.

Ja vaikka kyseessä mitä ilmeisimmin on yleiselle turvallisuudelle vaarallinen henkilö, hän on nytkin kulkenut vapaasti ehdollisen koeajalla. On enemmän kuin todennäköistä, että tällaiselle yhteiskunnan vastaiselle tapaukselle ehdollinen on yhtä tyhjän kanssa.