Oulu

Oulussa tieto koronatartunnasta tulee testituloksen varmistuttua tartunnan saaneelle heti tekstiviestillä. Sitä seuraavaa tartunnanjäljittäjän soittoa voi joutua odottamaan sen sijaan jopa kymmenen päivää. Tartunnan saaneet ihmiset kontaktoivat itse hyvin henkilöitä, joiden kanssa ovat olleet tekemisissä. Kuva: Vesa Joensuu/Arkisto

Koronajäljityksen malli on muuttunut epidemian jatkuessa. Oulussa jäljitys on viime viikkoina ruuhkautunut, ja tilanteeseen on jouduttu reagoimaan kaupungin tartuntatautilääkärin Jarkko Huuskon mukaan monin tavoin.

Huusko kertoo, että nyt on etusijalla saada kontakti iäkkäisiin ja raskaana oleviin altistuneisiin sekä keskittyä asumisyksiköihin, jos niissä koronaa ilmenee. Asumisyksiköissä tilanne kartoitetaan ja jatkotartunnat pyritään estämään.

– Nämä etusijalla olevat pyritään kontaktoimaan nopeasti. Lopuille viive on ollut kymmenenkin päivää testin valmistumisesta kontaktointiin. Jäljitys toimii nyt vähän eri tavalla kuin epidemian alussa, Huusko toteaa.

Jäljitykseen on lisätty väkeä

Henkilökuntaa on lisätty tartunnanjäljitykseen. Toisaalta juhlapyhien läheisyydessä työntekijöitä on myös lomilla. Tällä hetkellä koronalle altistuneita on tavoittelemassa arkisin kaikkiaan 24 Oulun kaupungin työntekijää.

– Uusia työntekijöitä on järjestetty, ja lisää jäljittäjiä on perehdytyksessä. Määrä on kasvanut viime viikkoina ja kasvaa myös paraikaa, Huusko kertoo.

Oulun kaupunki siirsi jo aiemmin joulukuussa avoterveydenhuollon palveluiden henkilökuntaa tartunnanjäljitykseen. Henkilöstöä irrotettiin muun muassa kouluterveydenhuollosta, kuntoutuksesta sekä jonkin verran myös vastaanotoilta.

Ruuhkapainetta on helpotettu myös ottamalla käyttöön tekstiviesti-ilmoitus. Eli positiivisen koronatestituloksen varmistuessa henkilölle lähtee asiasta heti tekstiviesti, jossa tartunnasta kerrotaan. Tieto siis tavoittaa tartunnan saaneen välittömästi, vaikka jäljityksessä onkin viivettä. Aiemmin tieto välitettiin aina soittamalla.

Tekstiviestin välityksellä koronatartunnan saaneet saavat myös toimintaohjeita. Viestissä on mukana linkki Oulun kaupungin koronaohjesivulle.

Viestin jälkeen positiivisen koronatuloksen saaneelle vielä soitetaan. Jäljittäjä asettaa henkilön eristykseen, selvittää tämän kontaktit ja asettaa heidät karanteeniin. Näin menetellään tartuntatautilain mukaisesti.

Ihmiset kertovat tartunnastaan

Nykykriteereiden mukaisesti kaikki kontaktissa olleet eivät joudu karanteeniin. Kontaktin tulee olla esimerkiksi pitkäkestoinen, jotta karanteeni määrätään. Huusko kertoo lisäksi, että esimerkiksi perheenjäsenet joutuvat jäämään karanteeniin, jos heitä ei ole rokotettu kahdesti.

Koronatartunnan saaneet tarvitsevat tartunnanjäljittäjän yhteydenottoa voidakseen hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa.

– He tarvitsevat sen kontaktin. Jäljittäjät soittavat ja selvittävät, onko vielä oireita, ja meidän kautta saa Kelalle tarvittavat todistukset, Huusko toteaa.

Ihmiset ovat Huuskon mukaan jakaneet oma-aloitteisesti tietoa koronatartunnastaan, mikä on erittäin suotavaa. Huuskon mukaan ihmiset myös noudattavat ohjeita ja tietävät, miten karanteenissa kuuluu olla.

– Ihmiset ovat kontaktoineet omaa lähipiiriään hyvin ja kertoneet tartunnasta heille, kenen kanssa ovat olleet tekemisissä, Huusko sanoo.