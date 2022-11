Keskiviikkoaamuna kaivoin astiakaapista luuposliinimukin, jossa on sinisellä pohjalla teksti "Keep Calm and Carry On". Se on esineenä mieluinen ja kaunis ja sen viesti on tällaiselle huolehtijoiden heimoon kuuluvalle puhutteleva.

Kääntäisinkö sen vaikka muotoon "Tyynesti eteenpäin vaan" – joka tapauksessa tuo brittihallituksen prodangandatarkoituksiinsa vuonna 1939 tilaama toteamus on ollut monena aamuna muistuttamassa, että selviää se senhetkinenkin sotku ja sumenee surtava.