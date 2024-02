Oulu

Peltokurki ja Jussi Selo Kuva: Kirsi Tasala

Radio Kalevan paikallisen musiikin torstain lähetyksessä tavattiin oululaisen Peltokurki-yhtyeen Emma Kurkinen ja Anna Peltomaa uuden kappaleen julkistamisen kynnyksellä. Uniklubi-yhtyeen laulajalla Jussi Selolla vahvistettu Meillä on Vapaus edustaa jälleen yhtyeen kohdalla tarttuvaa popmusiikkia.

Haastattelun yhteydessä Peltomaa ja Kurkinen avasivat myös ajatusta yhtyeen tulevaisuudessa häämöttävän toisen albumin kuviosta. Tarina alkaa olla selvä, mutta millainen sellainen?

Suorassa lähetyksessä kuultiin myös kaksi ennen kuulematonta Peltokurki-kappaletta, mutta tässä koosteessa pääset kuulemaan toisesta näistä pienen maistiaisen.

Ennakoiden & Esittelyjen osuudessa kuullaan toista kovaa nousua tekevää yhtyettä: oululainen The Southgates valmistautuu parhaillaan lämmittelemään kiertueelle lähtevää legendaarista Aknestikkia ja edessä onkin muun muassa legendaarinen Tavastia. Yhtyeen Eeli Rautio ja Valle Forsman piipahtivat ennakoiden ja esittelyjen pikahaastattelussa avaamassa yhtyeen tuoretta Sometimes -singleä ja avaamassa ajatuksiaan tulevan kiertueen kynnyksellä.

Levylautasella esiteltiin tällä kertaa muun muassa herkempää puoltaan esittelevän Tuomo Peen Saisin tän Toimimaan -kappaleen, rovaniemeläisen Otto Mikkolan ja hänen Pitkä Ikävä -yhtyeen uuden tuplasinglen toinen puolikas Frank, oululaisen rockyhtye Fourth Roadin tuore Trust is Gone- kappale, raahelaisen Eetu Viinikka & Varttuneet -poppoon uusin Karmeiden ajatusten astiaan -sinkku, sekä intergalaktisen The D.U.D.E.S. -yhtyeen rokkaava Stay Away (From That Girl).

Tämä paketti kuunneltavissa alapuolella olevasta playeristä.

Paikallisen musiikin torstai 22.2.2024 Tekijä: Ville Muikkula

Tämän viikon koosteen bonuksena tarjolla keskiviikkona kuultu haastattelu Aknestik-yhtyeen Jukka Takalon kanssa, jossa käytiin läpi yhtyeen tuotannon helmia, jotka valikoituvat Radio Kalevan kuuntelijoiden äänestyksen pohjilta poukkoilevaan järjestykseen.

Millaisia kappaleita nousi esille ja millaisia ajatuksia ne herättivät yhdessä tekijässään? Kuuntele listaus alla olevasta playeristä!