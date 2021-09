Helsinki

Uros ei ole toimittanut tilintarkastettuja tilinpäätöksiä kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksen toistuvista pyynnöistä huolimatta. Kuva: Pekka Peura

Teknologiayhtiö Uroksen satumaisten voittojen takana ei välttämättä ole yhtiön ilmoittamien lukujen kuvaaman mittakaavan kokoista todellista liiketoimintaa. Oululainen yhtiö nousi raskaaseen sarjaan vuonna 2018, kun se kertoi tehneensä 120 miljoonan euron liikevoiton. Yhtiön kassassa huikea tulos ei näkynyt, vaan vuoden päätteeksi konsernin kassa oli lähes tyhjä ja sillä oli 149 miljoonan euron myyntisaamiset.

STT:n tietojen mukaan konsernin ulkopuolelta tullut voitto kirjattiin yhtiön Hongkongin tytäryhtiön tilinpäätökseen, joka ei ole julkinen. STT:n tietojen mukaan Hongkongin tytäryhtiöön ei tullut vuoden aikana uskottavaa positiivista kassavirtaa yhtiön ulkopuolelta, vaan myyntisaamiset vain kerääntyivät ja jatkoivat kasvuaan. Saamiset ovat esimerkiksi asiakkaiden velkoja yhtiölle. STT:n tietojen mukaan Uros ei jostain syystä pyrkinyt aktiivisesti perimään myyntisaamisia, mutta ei myöskään alaskirjannut niitä.

Uroksen vuoden 2018 tilinpäätös on viimeisin, jonka tilintarkastaja on hyväksynyt. Sen jälkeen Uros ei ole toimittanut tilintarkastettuja tilinpäätöksiä kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toistuvista pyynnöistä huolimatta. Uros-konsernin toimitusjohtajaksi keskiviikkona valittu Rauno Jokelainen sanoo vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätöksien valmistuvan lähiaikoina.

– Voitot on vahvistettu tilinpäätöksessä edeltävinä vuosina, ja ne olivat vahvistettuja saatavia. Kyllä voitot sitä myöten on totta, voiko enempää totta ollakaan, Jokelainen vastaa kysymykseen Uroksen voittojen pohjautumisesta todelliseen liiketoimintaan.

Toimitusjohtaja vaihtui keskiviikkona

Jos Uroksen kertomat luvut pitäisivät paikkansa, sen pääomistaja Jyrki Hallikainen olisi yksi Suomen rikkaimmista ihmisistä. Arvopaperi arvioi kesäkuussa, että Hallikaisen perheen lähes kokonaan omistaman Uroksen arvo olisi lähes kaksi miljardia euroa. Tuolla markkina-arvolla Uros luokiteltaisiin Helsingin pörssin suurten yhtiöiden ryhmään, jos se listautuisi pörssiin.

Hallikainen on oululaistaustainen Sveitsissä asuva liikemies, joka rikastui vuosituhannen alkupuolella myymällä puhelimia alihankintana valmistaneen Microcellin. Hänen arvioitiin saaneen kaupasta kymmeniä miljoonia euroja.

Uroksen Hallikainen perusti vuonna 2011. Ennen vuotta 2017 yhtiön liikevaihto ja tulos olivat pieniä. Vuonna 2018 Hallikainen otti Uroksen lähes täydelliseen hallintaansa, ja samana vuonna yhtiön ilmoitetut kasvuluvut räjähtivät. Helmikuussa 2018 yhtiön hallituksesta erosivat perhepiirin ulkopuoliset jäsenet. Jossain vaiheessa myös yhtiön omistus siirtyi kokonaan Hallikaisen perheelle, sillä kaupparekisteristä löytyvien tietojen mukaan yhtiön toisen perustajan omistus pieneni jatkuvasti ja helmikuussa hän erosi myös hallituksesta.

Hallikainen on Uroksen hallituksen puheenjohtaja, mutta käytännössä hän on ollut STT:n tietojen mukaan tiiviisti yhtiön päivittäisessä toiminnassa mukana. Hän on kiertänyt maailmaa solmimassa yhteistyösopimuksia, joiden allekirjoituskuvissa on usein Hallikaisen ja toisen osapuolen lisäksi suomalainen ministeri kauppaa vauhdittamassa. Hallikaisen luottomies on ollut hänen perhepiiriinsä kuulunut konsernin ex-toimitusjohtaja Jerry Raatikainen, joka on myös asunut Sveitsissä. Keskiviikkona yhtiö kuitenkin kertoi vaihtavansa toimitusjohtajaksi tähän asti Suomen maajohtajana ja teknologiajohtajana toimineen Rauno Jokelaisen, joka aloittaa tehtävässä lokakuun alussa.

– Jerry vapautettiin tehtävistään viime viikon perjantaina. Kun toimitusjohtaja vaihtuu 1. lokakuuta, sen jälkeen Jerry ei jatka yhtiön palveluksessa. Yhtiökokous ja omistaja tekee nämä päätökset, en spekuloi oliko tämä myös Raatikaisen oma tahto, Jokelainen sanoo STT:lle.

STT ei tavoittanut torstaina Raatikaista kommentoimaan asiaa. Myöskään pääomistaja Hallikainen ei ole toistaiseksi kommentoinut yhtiön tilannetta STT:lle.

Voitto ei ole valunut työntekijöille

Periaatteessa Uroksen liiketoiminta voisi edustaa 2000-luvun digitalouden ideaalia, jossa pieni joukko huippuosaajia tekee halutun tuotteen, jota voi monistaa loputtomasti ilman massiivisia tuotantokustannuksia. Peliyhtiöiden tapaan globaalin kilpailun voittajan voittoriville kirjautuu tällöin enemmän miljoonia kuin yrityksessä on työntekijöitä.

Vuoden 2018 tuloksen teki Uroksen tilinpäätöksen mukaan keskimäärin 40 työntekijää, joista suurin osa Oulussa. Palkkoja yhtiö maksoi sivukuluineen alle 1,6 miljoonaa euroa eli keskimäärin vain 40 000 euroa työntekijälle. Kun työntekijää kohden voittoa syntyy lähes kolme miljoonaa euroa, tavallisesti huippuosaajat pystyvät neuvottelemaan voitosta osansa joko palkankorotuksina tai muun palkitsemisen kautta. Julkisten verotietojen mukaan yhtiön sivuilla kuvattujen avainhenkilöiden palkat pysyivät vuonna 2019 lähes ennallaan, vaikka yhtiö kertoi huikeasta noin 171 miljoonan euron tilintarkastamattomasta liikevoitosta. Kassaan asti tulos ei tullut tuolloinkaan, vaan yhtiö kertoi myyntisaamisten kasvaneen 330 miljoonaan euroon.

STT:n haastattelussa maaliskuussa Hallikainen sanoi työntekijöidensä tilipäivän riippuvan optio-ohjelmasta, joka siirtää tulevaisuudessa 17 prosenttia yhtiön omistuksesta työntekijöille. Lähes kahden miljardin markkina-arvolla työntekijöille siirtyisi siis yli 300 miljoonan euron omistus. STT:n tietojen mukaan optio-ohjelma on kuitenkin sidottu yhtiön listautumiseen tai määräysvallan vaihtumiseen, mutta ilman tilintarkastajan hyväksymiä tilinpäätöksiä molemmat ovat käytännössä mahdottomuuksia. Hallikainen pystyy kuitenkin myymään pienempiä osuuksia yhtiöstä, jolloin työntekijöiden optio-ohjelma ei toteudu.

Uros vihjaili yhtiön olevan myytävänä

Hallikainen on molempien yhtiöidensä aikana vältellyt julkisuutta, mutta loppuvuodesta 2019 alkaen Uros haki näkyvyyttä ja vihjaili samalla yrityksen olevan myytävänä.

Suuri yleisö sai tietää yhtiöstä maaliskuussa 2020, kun Tampereen tuleva monitoimiareena nimettiin sponsorinsa mukaan Uros Live -areenaksi. Hallikainen on aiemminkin tunnettu jääkiekon ystävänä, ja Uros on myös Oulun Kärppien sponsori. Tuolloin Uroksen toimitusjohtaja Raatikainen sanoi Aamulehdelle, että Uros perustaa toimipisteen Tampereelle ja kahden vuoden aikana työntekijämäärä voisi nousta 200 henkilöön. Toistaiseksi yhtiön sivuilla ei kuitenkaan ole Tampereen toimipistettä, mutta Jokelaisen mukaan Tampereella on yksittäisiä työntekijöitä.

Toinen näkyvyyttä yhtiölle tuonut uutinen tuli kesäkuussa 2020, kun Sampo Pankin ja Marimekon ex-toimitusjohtaja Mika Ihamuotilan kerrottiin hankkineen pienen osuuden yhtiöstä ja hän ryhtyi yhtiön neuvonantajaksi. Jokelaisen mukaan Ihamuotilan asema yhtiössä on ennallaan. Jokelaisen mukaan yhtiön omistajiin kuuluu myös muutama muu yksityinen sijoittaja.

Uroksen Sveitsin-yhtiön hallituksessa on Jokelaisen mukaan Hallikaisen perhettä ja tämän kuun loppuun asti Raatikainen.

Vesiliiketoiminnasta Uros kertoi jättisopimuksesta

Uroksen bisnes rakentuu niin kutsutun esineiden internetin eli iot-palveluiden ympärille. Yhtiöllä on kertomansa mukaan sopimukset lukuisten teleoperaattorien kanssa ympäri maailmaa ja merkittävä osa liiketoimintaa on yksinkertaistettuna se, että yhtiö lisää asiakaskumppaniyritystensä laitteisiin pääsyn nettiin.

Hallikainen sanoi maaliskuussa STT:n haastattelussa, että laitevalmistaja voi ostaa Urokselta palvelun, jolla valmistajan kodinkoneet kytketään esimerkiksi heidän omaan järjestelmäänsä. Uros lisää laitteisiin esimerkiksi virtuaalisen sim-kortin. Hallikaisen mukaan näin valmistaja voi esimerkiksi tietää, missä päin maailmaa laitteita on käytössä ja voi kerätä esimerkiksi tietoja laitteiden vikaantumisesta.

Sen lisäksi yhtiö tekee esimerkiksi järjestelmiä vesien ja nesteiden analysointiin sekä monitorointiin. Yhtiö on kertonut tehneensä vesiliiketoiminnassa sopimuksia esimerkiksi Venäjälle ja Intiaan, joissa puhtaalle vedelle on miljardien eurojen kysyntä.

Uroksen vesiliiketoiminta oli nopeasti valmis isoille markkinoille. Syyskuussa 2019 yhtiö kertoi ensimmäisestä merkittävästä vesiliiketoiminnan sopimuksestaan, ja kyseessä oli heti suomalaisessa vesiliiketoiminnassa merkittävän suuri 150 miljoonan euron arvoinen sopimus venäläisen asiakkaan kanssa. Sopimussumma on ainoa, jonka Uros on julkaissut.

Hallikaiselle uhkasakko puuttuvista asiakirjoista

Iltalehti kertoi syyskuun alussa, että Uroksen patentit ovat sen Luxemburgin tytäryhtiön hallussa ja vuonna 2018 Luxemburgin yhtiö oli laskuttanut Hongkongin tytäryhtiöltä 141 miljoonaa euroa teknologian käytöstä. Uros ei ole toimittanut Luxemburgin kaupparekisteriin yhtiön vuosien 2019 ja 2020 papereita. Luxemburgin kaupparekisteristä kerrotaan STT:lle, että yhtiöiden pitäisi toimittaa rekisteriin luvut joka vuosi.

Vaikka Uroksen Luxemburgin tytäryhtiö on laskuttanut Hongkongin tytäryhtiötä teknologian käytöstä, konserni ei voi kirjata Luxemburgin yhtiön tulosta suoraan voitokseen, sillä Hongkongin tytäryhtiö on maksanut saman summan Luxemburgin yhtiöön. Konsernin tekemän voiton pitäisi tulla ulkopuolisilta asiakkailta Hongkongin yhtiöön, johon se onkin kirjattu myyntisaatavina, eikä STT:n tietojen mukaan konsernin sisäisillä liiketoimilla ole ainakaan vuonna 2018 yritetty kasvattaa konsernitulosta.

Iltalehti kertoi myös PRH:n määränneen Hallikaisen maksamaan puuttuvista asiakirjoista uhkasakon, jonka asettamisesta STT kertoi maaliskuussa. Hallikaisella ei ole tuloja Suomessa, joten sakon määrä oli 100 euroa. PRH:sta kerrotaan STT:lle, että Uros ei edelleenkään ole toimittanut esimerkiksi vuoden 2019 tilitarkastuskertomuksia.

Maaliskuussa Uros kertoi siirtävänsä pääkonttorinsa Sveitsiin kesäkuun loppuun mennessä. Jokelaisen mukaan siirto tapahtui kesäkuussa, mutta hän jatkaa konsernin toimitusjohtajanakin Oulussa, koska siellä on yhtiön tuotekehitys. Keväällä Uroksen ympärillä spekuloitiin pörssilistautumisesta, mutta Jokelaisen mukaan se ei ole ajankohtaista lyhyellä aikavälillä.

