35-vuotiaan Hanna Väänäsen valinta AC Oulun toimitusjohtajaksi on herättänyt huomiota, mikä on hänen mielestään hassua. Jalkapallojuniorina jääliläinen oli nopea kärkipelaaja, tanssijana Suomen mestari. AC Oulun pelipäivinä puhelimen akku kuluu nopeasti. – On tietty paine ja tosi suuri vastuu, hän kuvailee rooliaan.